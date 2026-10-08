Dünyanın en iyi 20 ülkesi açıklandı: Türkiye listeye 4’üncü sıradan girdi

18. Fransa — 91,00 puan





Fransa, 91,00 puanla 18'inci sırada yer aldı. Geçen yılki sıralamasına göre dört basamak gerileyen ülke, buna rağmen Avrupa turizminin en önemli merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Paris'in müzeleri ve tarihi yapılarının yanı sıra Nice, Marsilya ve Akdeniz kıyısındaki kasabalar ülkenin farklı seyahat deneyimleri sunmasını sağlıyor. Fransa, gastronomi ve kültür turizmiyle de dikkat çekiyor.