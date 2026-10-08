Dünyanın en iyi 20 ülkesi açıklandı: Türkiye listeye 4’üncü sıradan girdi
Dünyanın en iyi ülkeleri, uluslararası seyahat dergisinin okur oylarıyla belirlendi. 2026 sıralamasında Türkiye, 94,90 puanla dördüncü sıraya yerleşerek listenin en yüksek sıradan giriş yapan yeni ülkesi oldu. Zirvede ise Avrupa'dan bir ülke var.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Okurların tercihleri sıralamayı değiştirdi
2026 sonuçlarında Avrupa ülkeleri üst sıralarda ağırlığını korurken Asya, Afrika ve Amerika kıtalarından da ülkeler ilk 20'ye girdi.
Japonya, İtalya ve Yunanistan'ın yüksek puanları dikkat çekerken Kenya ilk kez ilk 10'a yükseldi. Kanada da uzun bir aranın ardından listeye giren ülkeler arasında yer aldı. İşte okur oylarıyla belirlenen, 20'nci sıradan zirveye kadar dünyanın en iyi ülkeleri:
Türkiye listeye en yüksek sıradan giren yeni ülke oldu
6 Ekim 2026'da yayımlanan araştırmada Türkiye, 100 üzerinden 94,90 puan alarak dünyanın en iyi ülkeleri arasında dördüncü sıraya yerleşti. Üstelik Türkiye, geçen yılın ilk 20 listesinde bulunmamasına rağmen bu yıl sıralamaya giren ülkeler arasında en yüksek konumu elde etti.
Araştırmada İstanbul'un tarihi ve kültürel zenginliği, Kapadokya'nın kendine özgü coğrafyası ve Türkiye'nin turkuaz kıyıları özellikle vurgulandı.
20. Kanada — 88,97 puan
Kanada, 88,97 puanla sıralamanın 20'nci basamağında yer aldı. Ülke, geniş doğal alanları ve farklı seyahat seçenekleriyle bu yıl yeniden listeye girdi. Rocky Dağları'ndaki kayak merkezlerinden British Columbia'nın ormanlarına, Atlantik kıyılarındaki balina gözleminden Toronto ve Vancouver'ın şehir yaşamına kadar uzanan çeşitlilik, Kanada'nın en büyük avantajları arasında gösterildi.
19. Katar — 90,27 puan
Katar, 90,27 puanla 19'uncu sıraya yerleşti. Doha'nın modern mimarisi, yeni otelleri ve kültürel yatırımları ülkenin turizmdeki görünürlüğünü artıran unsurlar arasında öne çıktı.
Çöl manzaralarıyla modern şehir yaşamını birleştiren Katar, son yıllarda uluslararası ziyaretçi sayısını artırmayı başardı. Özellikle Doha'nın gelişen turizm altyapısı, ülkenin seyahat tercihleri arasındaki konumunu güçlendirdi.
18. Fransa — 91,00 puan
Fransa, 91,00 puanla 18'inci sırada yer aldı. Geçen yılki sıralamasına göre dört basamak gerileyen ülke, buna rağmen Avrupa turizminin en önemli merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor.
Paris'in müzeleri ve tarihi yapılarının yanı sıra Nice, Marsilya ve Akdeniz kıyısındaki kasabalar ülkenin farklı seyahat deneyimleri sunmasını sağlıyor. Fransa, gastronomi ve kültür turizmiyle de dikkat çekiyor.
17. Hindistan — 92,11 puan
Hindistan, 92,11 puanla dünyanın en iyi ülkeleri arasında 17'nci sırada yer aldı.
Tac Mahal, Rajasthan'ın tarihi sarayları, Mumbai'nin hareketli pazarları ve Kerala'nın tropikal kıyıları ülkenin turizmdeki çeşitliliğini ortaya koyuyor. Hindistan, tarihi yapılar ve köklü kültürel geleneklerinin yanı sıra doğa ve gastronomi turizmiyle de uluslararası ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
16. Kamboçya — 92,29 puan
Kamboçya, 92,29 puanla listenin 16'ncı sırasında yer aldı. Ülkenin en önemli turizm simgelerinden Angkor Wat tapınakları, dünyanın farklı bölgelerinden ziyaretçileri ağırlıyor.
Ancak Kamboçya'nın turizm potansiyeli tarihi tapınaklarla sınırlı değil. Phnom Penh'in hareketli şehir yaşamı, Cardamom Dağları'nın doğal güzellikleri ve Tayland Körfezi kıyısındaki plajlar da ziyaretçiler için farklı seçenekler sunuyor.
15. Yeni Zelanda — 92,53 puan
Yeni Zelanda, 92,53 puan alarak 15'inci sıraya yerleşti. Yüzüklerin Efendisi filmlerinin çekildiği coğrafyasıyla dünya çapında tanınan ülke; dağları, gölleri, fiyortları ve ormanlarıyla doğa turizminde güçlü bir konuma sahip.
Auckland uluslararası ziyaretçiler için önemli bir giriş noktası olurken Güney Alplerindeki konaklama tesisleri ve yürüyüş rotaları, turistlerin ülkenin daha az bilinen bölgelerini keşfetmesine olanak sağlıyor.
14. Vietnam — 92,86 puan
Vietnam, 92,86 puanla 14'üncü sırada yer aldı. Ülke, son yıllarda hızla büyüyen turizm sektörüyle Asya'nın dikkat çeken destinasyonlarından biri haline geldi.
2025 yılında 21,2 milyon uluslararası ziyaretçiyi ağırlayan Vietnam, yeni ulaşım bağlantıları sayesinde daha önce erişimi zor olan bölgeleri de turizme açıyor. Tarihi kentleri, pirinç terasları ve kıyı bölgeleri, ülkenin seyahat seçeneklerini çeşitlendiriyor.
13. Norveç — 92,95 puan
Norveç, 92,95 puanla dünyanın en iyi ülkeleri arasında 13'üncü sıraya yerleşti. Ülkenin fiyortları, yüksek dağları, gölleri ve kıyı kasabaları doğa turizminin en güçlü örnekleri arasında gösteriliyor.
Kış aylarında kuzey ışıklarını görmek isteyen turistler Norveç'i tercih ederken yaz aylarında gece yarısı güneşi ve uzun yürüyüş rotaları farklı bir seyahat deneyimi sunuyor.
12. İspanya — 93,07 puan
İspanya, 93,07 puanla 12'nci sırada yer aldı. Madrid ve Barselona'nın kültürel zenginlikleri, Endülüs'ün tarihi mirası ve Akdeniz kıyılarındaki tatil merkezleri ülkenin turizmdeki güçlü konumunu destekliyor.
Mallorca, Marbella ve İbiza gibi bölgelerde geleneksel tatil anlayışının yanında kültür, gastronomi ve butik konaklama seçeneklerinin gelişmesi, farklı ziyaretçi gruplarının ilgisini çekiyor.
11. Güney Afrika — 93,14 puan
Güney Afrika, 93,14 puanla 11'inci sırada yer aldı. Ülke, safari turizminden okyanus kıyısındaki şehir yaşamına kadar uzanan farklı deneyimler sunuyor. Doğal yaşam alanlarında vahşi hayvanları gözlemlemek isteyen ziyaretçilerin yanı sıra kültür ve şehir turizmine ilgi duyanlar da Güney Afrika'yı tercih ediyor.
Cape Town, Masa Dağı ve okyanus manzarasıyla ülkenin öne çıkan turizm merkezleri arasında bulunuyor.
10. Tayland — 93,26 puan
Tayland, 93,26 puanla ilk 10'a girdi. Tropikal adaları, tarihi tapınakları ve dünyaca ünlü mutfağı ülkenin turizmdeki cazibesini korumasını sağlıyor.
Bangkok'un yoğun şehir yaşamı, Chiang Mai'nin geleneksel pazarları ve güneydeki tatil adaları birbirinden farklı deneyimler sunuyor. Ülke içindeki uçak, tren ve deniz ulaşımı seçenekleri de ziyaretçilerin farklı bölgeler arasında seyahat etmesini kolaylaştırıyor.
9. Kenya — 93,57 puan
Kenya, 93,57 puanla dokuzuncu sıraya yükseldi ve bu yıl ilk kez dünyanın en iyi 10 ülkesi arasına girdi. Safari turizmiyle tanınan ülkede aslan, fil, leopar, gergedan ve Afrika mandası gibi hayvanları doğal ortamlarında gözlemlemek mümkün.
Kenya'nın yaklaşık 490 kilometrelik beyaz kumlu kıyı şeridi ve başkent Nairobi'nin gelişen şehir yaşamı da ülkenin turizmdeki çeşitliliğini artırıyor.
8. Endonezya — 93,75 puan
Endonezya, 93,75 puanla sekizinci sıraya yerleşti. 17 binden fazla adaya sahip ülkede Bali en çok tanınan turizm merkezi olmayı sürdürüyor. Bununla birlikte Komodo Milli Parkı, Raja Ampat ve Lombok çevresindeki adalar da giderek daha fazla ziyaretçi çekiyor.
Endonezya'nın doğal çeşitliliği, hem hareketli tatil bölgeleri hem de kalabalıktan uzak ada deneyimleri arayan turistlere seçenek sunuyor.
7. Hırvatistan — 94,01 puan
Hırvatistan, 94,01 puanla yedinci sırada yer aldı. Adriyatik kıyısındaki Dubrovnik ve Split, ülkenin en çok tanınan turizm merkezleri arasında bulunuyor. Tarihi şehirleri ve çok sayıda adası, deniz ve kültür turizmini bir araya getiriyor.
İstriya'nın kırsal gastronomi rotaları, Dalmaçya kıyıları ve Kornati Adaları da kalabalık tatil merkezlerinin dışında alternatifler sunuyor.
6. Kosta Rika — 94,29 puan
Kosta Rika, 94,29 puanla altıncı sıraya yerleşti. Pasifik Okyanusu ile Karayip Denizi arasında bulunan ülke, tropikal ormanları, volkanları ve plajlarıyla doğa turizminin dikkat çeken merkezlerinden biri.
Topraklarının dörtte birinden fazlasının koruma altında olması, Kosta Rika'nın doğal zenginliklerini turizmde öne çıkarmasını sağlıyor. Ülkede doğa yürüyüşleri, yaban hayatı gözlemi ve kıyı turizmi öne çıkıyor.
5. Portekiz — 94,64 puan
Portekiz, 94,64 puanla dünyanın en iyi beşinci ülkesi oldu. Bir dönem daha çok uygun maliyetli Avrupa tatilleriyle tanınan ülke, son yıllarda kültür, gastronomi ve nitelikli konaklama yatırımlarıyla daha geniş bir ziyaretçi kitlesine ulaştı.
Lizbon ve Porto'nun tarihi kent dokusu, Algarve kıyılarının doğal güzellikleri ve ülkenin farklı bölgelerindeki turizm yatırımları Portekiz'in güçlü puan almasında öne çıkan unsurlar arasında bulunuyor.
4. Türkiye — 94,90 puan
Türkiye, 94,90 puanla dünyanın en iyi ülkeleri sıralamasında dördüncü oldu. Bu sonuç aynı zamanda Türkiye'yi, geçen yılın listesinde yer almayıp 2026 sıralamasına giren ülkeler arasında en yüksek basamağa taşıdı.
Condé Nast Traveller, Türkiye'nin başarısını değerlendirirken farklı coğrafyalarda birbirinden tamamen farklı seyahat deneyimleri sunmasına dikkat çekti.
İstanbul'un tarihi anıtları, hareketli çarşıları ve kültür hayatı, Kapadokya'nın kendine özgü coğrafyası ve Akdeniz ile Ege kıyılarındaki turizm merkezleri Türkiye'nin öne çıkan güçlü yönleri arasında gösterildi.
Özellikle turkuaz kıyılarda açılan yeni oteller ve gelişen nitelikli turizm seçenekleri de araştırmada vurgulandı.
3. İtalya — 96,48 puan
İtalya, 96,48 puanla üçüncü sıraya yerleşti. Roma'nın tarihi mirası, Venedik'in kanalları, Floransa'nın sanat eserleri ve ülkenin farklı bölgelerindeki köklü gastronomi kültürü İtalya'yı dünya turizminin önemli merkezlerinden biri haline getiriyor.
Araştırmada yalnızca büyük şehirler değil, Sicilya gibi adalar ve daha az bilinen tarihi kentler de öne çıkarıldı. İtalya'nın zengin mutfak kültürü, ülkenin yüksek puan almasındaki önemli unsurlar arasında yer aldı.
2. Japonya — 97,01 puan
Japonya, 97,01 puanla dünyanın en iyi ikinci ülkesi oldu. 2024 yılında aynı araştırmada zirvede bulunan Japonya, geleneksel kültürü ile modern teknolojiyi bir araya getiren seyahat deneyimleriyle dikkat çekiyor.
Tokyo'nun modern şehir yaşamı, Kyoto'nun tarihi tapınakları, doğal kaplıcalar ve hızlı tren ağı, ziyaretçilerin ülkeyi tercih etmesinde önemli rol oynuyor.
Japonya, verimli ulaşım sistemi ve güçlü gastronomi kültürüyle de üst sıralardaki yerini korudu.
1. Yunanistan — 98,14 puan
2026 yılında dünyanın en iyi ülkesi, 98,14 puanla Yunanistan oldu. Ege Denizi'ndeki adaları, tarihi mirası ve Akdeniz yaşam tarzıyla dikkat çeken ülke, okur oylarıyla hazırlanan sıralamanın zirvesine yerleşti.
Santorini, Mikonos ve Girit gibi popüler destinasyonların yanında Paros, Hydra ve Tinos gibi adaların da uluslararası ziyaretçiler arasında ilgi gördüğü belirtildi.
Başkent Atina'nın gelişen kültür, sanat ve gastronomi hayatı da Yunanistan'ın turizmdeki çekiciliğini destekleyen unsurlar arasında gösterildi.