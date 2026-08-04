Dünyanın en yaşanabilir şehirleri belli oldu: İşte ilk 10 kent
EIU’nun 173 kenti beş ana başlıkta karşılaştırdığı 2026 Küresel Yaşanabilirlik Endeksi açıklandı. Zirvedeki şehir üç kategoride tam puan alırken Avustralya ve Japonya ilk 10’daki ağırlığıyla dikkat çekti.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
173 şehir aynı ölçekte karşılaştırıldı
Dünyanın farklı bölgelerinden 173 şehri karşılaştıran yeni endeks, yaşamak için en güçlü kentleri ortaya koydu. Listenin zirvesinde değişiklik yaşanmazken ilk 10’da Avrupa, Avustralya, Japonya ve Kanada öne çıktı.
Economist Intelligence Unit tarafından hazırlanan 2026 Küresel Yaşanabilirlik Endeksi’nde dünya genelindeki ortalama puan 100 üzerinden 76,1 olarak hesaplandı. Küresel ortalama geçen yıla göre değişmezken bölgeler arasında belirgin ayrışmalar görüldü.
Batı Avrupa 91,7 puanla yaşam kalitesi en yüksek bölge olmayı sürdürdü. Asya ise sağlık hizmetlerine yapılan yatırımların etkisiyle yılın en fazla ilerleme kaydeden bölgesi oldu.
8. Adelaide: Avustralya’dan üçüncü şehir Adelaide, 96 puanla listenin sekizinci sırasına yerleşti. Böylece Avustralya; Melbourne, Sydney ve Adelaide ile ilk 10’a en fazla şehir sokan ülke oldu. Adelaide sağlık ve eğitim kategorilerinde 100 puan aldı. İstikrar puanı 95, kültür ve çevre puanı 91, altyapı puanı ise 96 olarak açıklandı. Avustralya şehirlerinin ortak gücünü sağlık, eğitim ve altyapı alanlarında elde edilen yüksek sonuçlar oluşturdu.
1. Kopenhag: Üç kategoride tam puan
Danimarka’nın başkenti Kopenhag, 98 puanla ikinci yıl üst üste dünyanın en yaşanabilir şehri seçildi.
Kopenhag; istikrar, eğitim ve altyapı kategorilerinin üçünde de 100 tam puan aldı. Sağlık hizmetlerinde 96, kültür ve çevrede ise 95 puana ulaşarak bütün alanlarda dengeli bir görünüm sergiledi.
Listenin zirvesindeki şehri rakiplerinden ayıran temel unsur, yalnızca tek bir alanda değil yaşam kalitesini belirleyen bütün başlıklarda yüksek puan alması oldu.
2. Viyana: Sağlık ve altyapı gücüyle ikinci
Avusturya’nın başkenti Viyana, 97 puanla listenin ikinci sırasında yer aldı.
Şehir sağlık hizmetleri, eğitim ve altyapı kategorilerinde 100 tam puana ulaşırken istikrardan 95, kültür ve çevreden 94 puan aldı.
Viyana’nın zirveyi Kopenhag’a bırakmasına rağmen sağlık hizmetleri ve kent altyapısındaki güçlü konumunu koruduğu görüldü. İki şehir arasındaki farkı kültür, çevre ve istikrar puanları belirledi.
3. Melbourne: Kültür puanıyla öne çıktı
Avustralya’nın Melbourne kenti 97 puanla üçüncü sıraya yerleşti.
Melbourne sağlık ve eğitim kategorilerinde 100 tam puan alırken kültür ve çevrede 96 puana ulaştı. Kentin istikrar puanı 95, altyapı puanı ise 96 olarak hesaplandı.
Melbourne, kültür ve çevre alanında Viyana ile Sydney’i geride bırakarak ilk üçteki yerini korudu.
4. Sydney: İlk 10’da Avustralya ağırlığı
Sydney de 97 puanla listenin üst sıralarında yer aldı. Şehir sağlık ve eğitim alanlarında tam puan alırken istikrardan 95, kültür ve çevreden 94, altyapıdan 96 puan topladı.
Sydney’in dördüncü sıraya yerleşmesiyle Avustralya, ilk dört içinde iki şehirle temsil edildi. Ülkenin üçüncü şehri Adelaide de ilk 10’a girerek Avustralya’nın listedeki ağırlığını artırdı.
5. Zürih: Sağlık ve eğitimde tam puan
İsviçre’nin finans merkezlerinden Zürih, 96 puanla beşinci sırada yer aldı.
Kent sağlık hizmetleri ve eğitimde 100 puan alırken istikrarda 95, kültür ve çevrede 94, altyapıda 96 puana ulaştı.
Zürih, geçen yıla göre üç basamak gerilemesine rağmen yüksek sağlık, eğitim ve altyapı puanları sayesinde dünyanın en yaşanabilir ilk beş şehri arasındaki yerini korudu.
6. Cenevre: İlk 10’a giren ikinci İsviçre şehri
Cenevre, 96 puanla listenin altıncı sırasında yer aldı. Böylece İsviçre, Zürih’in ardından ikinci şehrini de ilk 10’a soktu.
Cenevre sağlık ve eğitim kategorilerinde tam puana ulaştı. İstikrar puanı 95, altyapı puanı 96 olurken kültür ve çevre puanı 92’de kaldı.
Kentin genel puanı Zürih ile aynı seviyede olsa da kültür ve çevre kategorisindeki fark sıralamadaki konumunu belirledi.
7. Osaka: Üç kategoride 100 puan
Japonya’nın Osaka kenti 96 puanla yedinci sırada yer aldı.
Osaka; istikrar, sağlık ve eğitim alanlarının üçünde de 100 tam puan aldı. Altyapı puanı 96 olurken kültür ve çevre kategorisindeki 87 puan, kentin genel sıralamada daha yukarı çıkmasını engelledi.
Osaka, Kopenhag ile birlikte ilk 10’da üç kategoride tam puan alan şehirlerden biri oldu.
9. Vancouver: Kuzey Amerika’dan listeye giren tek şehir
Kanada’nın Vancouver kenti 96 puanla dokuzuncu sırada yer aldı. Vancouver, ilk 10’a girmeyi başaran tek Kuzey Amerika şehri oldu. Kent eğitim kategorisinde 100 tam puana, kültür ve çevrede ise 97 puana ulaştı. Bu sonuç, ilk 10 şehir arasındaki en yüksek kültür ve çevre puanı oldu.
Vancouver’ın sağlık puanı 96, istikrar puanı 95 ve altyapı puanı 93 olarak hesaplandı.
10. Tokyo: Üç basamak birden yükseldi
Japonya’nın başkenti Tokyo, üç basamak yükselerek 96 puanla ilk 10’un son sırasına yerleşti.
Tokyo istikrar, sağlık ve eğitim kategorilerinin üçünde de 100 tam puan aldı. Kültür ve çevre puanı 89, altyapı puanı ise 93 olarak kaydedildi.
Tokyo’nun yükselişinde kültür ve çevre puanındaki iyileşme etkili oldu. Osaka ile birlikte iki Japon şehrinin ilk 10’da bulunması, Asya kentlerinin endeksteki yükselişini de ortaya koydu.