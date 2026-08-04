Dünyanın en yaşanabilir şehirleri belli oldu: İşte ilk 10 kent

173 şehir aynı ölçekte karşılaştırıldı

Dünyanın farklı bölgelerinden 173 şehri karşılaştıran yeni endeks, yaşamak için en güçlü kentleri ortaya koydu. Listenin zirvesinde değişiklik yaşanmazken ilk 10’da Avrupa, Avustralya, Japonya ve Kanada öne çıktı.

Economist Intelligence Unit tarafından hazırlanan 2026 Küresel Yaşanabilirlik Endeksi’nde dünya genelindeki ortalama puan 100 üzerinden 76,1 olarak hesaplandı. Küresel ortalama geçen yıla göre değişmezken bölgeler arasında belirgin ayrışmalar görüldü.

Batı Avrupa 91,7 puanla yaşam kalitesi en yüksek bölge olmayı sürdürdü. Asya ise sağlık hizmetlerine yapılan yatırımların etkisiyle yılın en fazla ilerleme kaydeden bölgesi oldu.