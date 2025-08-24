e-Devlet kırtasiye yardımı başvuru sayfası: Kırtasiye yardımı başvuru nasıl yapılır? Şartlar nelerdir?
Okul öncesi ve 1. sınıflar için ilk ders zili 1 Eylül'de çalacak. Diğer sınıflar ise 8 Eylül'de yeni eğitim-öğretim dönemi başlayacak. Okulların açılmasına kısa süre kala kırtasiye yardımı gündem olmuş durumda... Maddi durumu yetersiz olan aileler şimdi araştırma içerisinde ve "Kırtasiye yardımı başvuru nasıl yapılır" sorusu sıkça geliyor.
Kırtasiye yardımı nasıl yapılır?
Eğitim öğretim yardımı talebi başvuruları e-Devlet üzerinden yapılıyor. Kırtasiye yardımı 1 Eylül-31 Aralık tarihleri arasında yatırılıyor.
Geçen yıl, ilköğretim (1-8. Sınıflar) öğrencileri için 13.616,94 TL, ortaöğretim öğrencileri için 20.425,41 TL ve yükseköğretim öğrencileri için 27.233,88 TL tutarında eğitim ve öğretim yardımı ödendi.