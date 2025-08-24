e-Devlet kırtasiye yardımı başvuru sayfası: Kırtasiye yardımı başvuru nasıl yapılır? Şartlar nelerdir?

Yeni eğitim-öğretim yılı kapıda ve öğrenciler için hazırlık heyecanı başladı. Okulların açılmasına kısa süre kala, özellikle kırtasiye ihtiyacı ve yardım başvuruları gündemde. Maddi desteğe ihtiyaç duyan aileler, "Kırtasiye yardımı nasıl alınır" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte detaylar...

Geçen yıl, ilköğretim (1-8. Sınıflar) öğrencileri için 13.616,94 TL, ortaöğretim öğrencileri için 20.425,41 TL ve yükseköğretim öğrencileri için 27.233,88 TL tutarında eğitim ve öğretim yardımı ödendi.