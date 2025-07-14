E OKUL LGS TERCİH EKRANI: 2025 LGS (LİSE) tercihleri başladı! LGS tercihleri nasıl yapılır? MEB LGS tercih robotu...
LGS sonuçlarının ardından bugün lise tercihleri başladı. Milli Eğitim Bakanlığı bugün resmi duyuruyu yaptı ve öğrenciler aileleri ile birlikte gelecek planı yapıp tercih işlemlerini yapmaya başladı. Lise taban puanları dikkatli bir şekilde inceleniyor. En iyi lise hayali kuranların heyecanı bir kez daha tavan yapmış durumda... İşte konuya dair tüm detaylar...
LGS sürecinde şimdi sıra geldi tercihlere... Yüz binler en iyi lise için kıyasıya bir rekabet içerisinde... MEB bugün son dakika duyurusunda "Millî Eğitim Bakanlığınca, '2025 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu' yayımlandı. Buna göre Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercih süreci, 14-24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak, yerleştirme sonuçları ise 4 Ağustos'ta açıklanacak" ifadelerini kullandı.
Lise adayları heyecanlı bir şekilde beklerken "LGS (LİSE) tercihleri başladı mı", "LGS tercihleri nasıl yapılır" sorusuna cevap arıyor.
LGS tercihleri başladı mı?
LGS tercihleri bugün itibarıyla başladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınavla öğrenci alacak okulların bu yılki kontenjanları ile geçen seneki yüzdelik dilimleri, e-Okul sistemi üzerinden açıklandı.
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LGS tercihleri nasıl yapılır?
Merkezî yerleştirme nasıl yapılacak?
Merkezî yerleştirme; merkezî sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına merkezî sınav puanı üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yapılacak. Öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecek.
Merkezî sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yerleştirme yapılacak.
Sınavla öğrenci alan okullarda merkezî sınav puanının eşitliği hâlinde sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne; sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak.
Yerel yerleştirme nasıl yapılacak?
Yerel yerleştirme işlemleri; okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il, ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanı üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak.
Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılacak.