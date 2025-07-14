LGS sürecinde şimdi sıra geldi tercihlere... Yüz binler en iyi lise için kıyasıya bir rekabet içerisinde... MEB bugün son dakika duyurusunda "Millî Eğitim Bakanlığınca, '2025 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu' yayımlandı. Buna göre Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercih süreci, 14-24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak, yerleştirme sonuçları ise 4 Ağustos'ta açıklanacak" ifadelerini kullandı.

Lise adayları heyecanlı bir şekilde beklerken "LGS (LİSE) tercihleri başladı mı", "LGS tercihleri nasıl yapılır" sorusuna cevap arıyor.