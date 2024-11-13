Egea, Clio, Corolla... Tek tek hesaplandı: İşte markaya göre ödenecek MTV tutarları

2025 yılı için MTV oranları, yeniden değerleme oranının yüzde 43,93 olarak açıklanmasıyla belirlendi. Bu oran, MTV, pasaport, ehliyet gibi çeşitli harç ve vergilerde artış anlamına geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu oranlarda değişiklik yapma yetkisi bulunmakla birlikte, henüz bir düzenleme açıklaması yapılmadı. 1 | 10

Yeni belirlemeye göre, otomobillerde MTV tutarları, araç yaşı, motor silindir hacmi ve araç değeri gibi kriterlere göre farklılık gösterecek. Bir ile üç yaş arasındaki otomobillerde ödenecek MTV, araçların motor hacmine bağlı olarak 4 bin 834 lira ile 230 bin lira arasında değişecek. Örneğin, motor hacmi 1.3-1.6 litre arasında olan otomobiller için MTV tutarı 10 bin 112 lira olacak. 2 | 10

Lüks araçlar için MTV tutarları oldukça yüksek seviyelerde. Örneğin, Ferrari Purosangue gibi lüks bir SUV sahibi olanlar yılda yaklaşık 230 bin lira MTV ödeyecek. 3 | 10