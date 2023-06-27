Ege'de bayram mesaisi başladı

Denizi, kumu ve güneşinin yanı sıra rüzgarıyla da yerli turistin Ege'deki en önemli tercihlerinden Çeşme'deki otellerde neredeyse boş oda kalmadığı ifade ediliyor.

İlçeye olan ilgi, kendisini plaj ve çarşılardaki kalabalıkla ve ana caddelerdeki trafik yoğunluğuyla da gösteriyor.