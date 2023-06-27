Ege'de bayram mesaisi başladı
Turkuaz rengi denizi ve kültürel değerleriyle öne çıkan Ege'nin turistik merkezlerindeki tesisler, Kurban Bayramı'na yaklaşık yüzde 100 dolulukla giriyor.
Turkuaz rengi denizi ve kültürel değerleriyle öne çıkan Ege'nin turistik merkezlerindeki tesisler, Kurban Bayramı'na yaklaşık yüzde 100 dolulukla giriyor.
Denizi, kumu ve güneşinin yanı sıra rüzgarıyla da yerli turistin Ege'deki en önemli tercihlerinden Çeşme'deki otellerde neredeyse boş oda kalmadığı ifade ediliyor.
İlçeye olan ilgi, kendisini plaj ve çarşılardaki kalabalıkla ve ana caddelerdeki trafik yoğunluğuyla da gösteriyor.
Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, otellerde yüzde 100'e yakın doluluğa ulaştıklarını, plajların da tam kapasite dolduğunu söyledi.