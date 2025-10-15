EGM maaş promosyon ihale tarihi belli oldu mu? EGM promosyon tutarı açıklandı mı?
Emniyet Genel Müdülüğü personelleri maaş promosyon ihale tarihlerini bekliyor. Son promosyon anlaşmasını üzerinden 3 yıl geçti ve yeni bir anlaşma yapılacak. Emniyet Teşkilatı Sendikası teklifinin sunarken bankanın nasıl bir hamle yapacağı merakla bekleniyor. Binlerce kişi her gün "EGM maaş promosyon ihale tarihi belli oldu mu" sorusuna yanıt arıyor.
EGM maaş promosyon ihale tarihi son günlerin en çok konuşulan konuları arasında... Yüz binlerce personel maaş promosyonu ile güzel bir ek gelir elde edecek. Ekim ayı ortasındayız ve gözler ihale tarihlerinde... Günler ilerledikçe artan soru "EGM maaş promosyon ihale tarihi belli oldu mu", "EGM promosyon tutarı açıklandı mı" şeklinde...
EGM maaş promosyon ihale tarihi belli oldu mu?
EGM maaş promosyon ihale tarihi henüz açıklanmadı. 2022 yılında protokol 1 Kasım'da yürürlüğe girmişti. Ekim ayının son haftasında ihalenin sonuçlanması bekleniyor.
Emniyet Teşkilatı Sendikası 2025 yılı maaş promosyon talebini açıkladı
Emniyet Teşkilatı Sendikası, 2025 yılı maaş promosyonuna ilişkin teklif ve çalışmalarını tamamladığını duyurdu.
Açıklamaya göre sendikanın 2025 yılı için talep ettiği maaş promosyon tutarı 270.000 TL olarak belirlendi. Bu tutarın tek seferde ve peşin olarak ödenmesi, ayrıca her yıl oluşacak enflasyon farkı oranında ekstra ödeme yapılması talep edildi.
Promosyon yerine alternatif seçenek tercih etmek isteyen personele 600.000 TL sıfır faizli kredi imkânı sunulması önerilirken, ihale şartnamesinin ise 164.440 TL taban fiyat üzerinden hazırlanması istendi.