EGM maaş promosyon ihale tarihi son günlerin en çok konuşulan konuları arasında... Yüz binlerce personel maaş promosyonu ile güzel bir ek gelir elde edecek. Ekim ayı ortasındayız ve gözler ihale tarihlerinde... Günler ilerledikçe artan soru "EGM maaş promosyon ihale tarihi belli oldu mu", "EGM promosyon tutarı açıklandı mı" şeklinde...