Ehliyet sınavında ezber dönemi bitiyor: Adayları zorlu parkur bekliyor
Ehliyet almak isteyenleri yakından ilgilendiren yeni dönem için hazırlıklar başladı. Kademeli olarak uygulanacak sistemle direksiyon eğitimi ve sınav süresi uzayacak.
Ehliyet alma süreci, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürürlüğe konulan yeni yönetmelikle değişiyor. Adayların belirlenen rotayı ezberleyerek sınava girdiği "sabit parkur" uygulamasının yerine “serbest güzergâh” sistemi kademeli olarak uygulanmaya başlanacak.
Eskişehir’de faaliyet gösteren bir sürücü kursunun yetkilisi Salih Er, yeni sistemle direksiyon sınavının yaklaşık 1 saat süreceğini belirtti. Er, düzenlemenin daha profesyonel sürücüler yetiştirilmesi açısından önemli bir adım olduğunu söyledi.
Direksiyon sınavının güzergâhı değişiyor
Yeni sınav yönetmeliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Er, şu ifadeleri kullandı:
“Direksiyon sınav güzergahı tamamıyla değişiyor. Açıkçası bu kararın devrim niteliğinde olduğunu düşünüyorum. Çünkü daha önceki sınav sisteminde belirli bir güzergah üzerinden hareket ediliyordu. Getirilen serbest güzergah sınav sistemi ile aday sürücüler şehirde, ilde ve ilçede normal akan trafikte sınava başlayacak.”
Park sınavı gerçek araçların arasında yapılacak
Yeni sistemde adayların iki duba arasında park etmesi yerine gerçek araçların bulunduğu alanlarda sınanacağını aktaran Er, "Daha öncesinde iki duba arasında park sistemi yapılıyordu. Yeni sistem ile gerçek araçlar arasında aday park etmeye çalışacak. Çevre yolunda da eğitim görecek ve belirli bir azami sürate ulaşılması sağlanacak. Bu sürate ulaştıktan sonra gerekirse alışveriş merkezlerinin otoparklarına kadar giriş çıkış yapması sağlanarak sınavı tamamlayacak" dedi.
Sınav süresi yaklaşık 1 saate çıkacak
Mevcut sistemde yaklaşık 35 dakika süren direksiyon sınavının yeni düzenlemeyle birlikte 1 saate kadar uzayacağını belirten Er, eğitim sürelerinin de artırılacağını ifade etti.
Eğitimlerin de artacağını ifade eden Er, "Önceki sınav düzeninde direksiyon eğitimleri ortalama 14-16 saat sürmekteydi. Şu anda ise 24 saate yükselecek. Sınav güzergahı genişlediği için adaylar mecburen yüksek direksiyon eğitimi almak zorunda kalacaklar” diye konuştu.