Ehliyet sınavında ezber dönemi bitiyor: Adayları zorlu parkur bekliyor

Park sınavı gerçek araçların arasında yapılacak

Yeni sistemde adayların iki duba arasında park etmesi yerine gerçek araçların bulunduğu alanlarda sınanacağını aktaran Er, "Daha öncesinde iki duba arasında park sistemi yapılıyordu. Yeni sistem ile gerçek araçlar arasında aday park etmeye çalışacak. Çevre yolunda da eğitim görecek ve belirli bir azami sürate ulaşılması sağlanacak. Bu sürate ulaştıktan sonra gerekirse alışveriş merkezlerinin otoparklarına kadar giriş çıkış yapması sağlanarak sınavı tamamlayacak" dedi.