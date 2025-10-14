Ehliyet yenileme son gün ne zaman? Ehliyet yenileme süresi uzatılacak mı?

Ehliyet yenileme süresi birkaç kez uzatılmıştı. Temmuz ayında İçişleri Bakanlığı yeni bir tarih daha belirledi. O tarih yaklaşırken eski tip ehliyet sahibi olanlar birtakım sorulara yanıt arıyor. En çok iletilen sorular "Ehliyet yenileme son gün ne zaman" ve "Ehliyet yenileme süresi uzatılacak mı" oluyor.