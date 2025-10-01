Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı, son gün ne zaman? Ehliyet yenileme nasıl yapılır?
Ehliyet yenileme süreleri birkaç kez uzatılmıştı. İçişleri Bakanlığı son olarak 31 Ekim 2025 tarihini işaret etmişti. Tarihler yaklaşırken yüz binlerce kişi sürenin yeniden uzatılıp uzatılmadığını araştırıyor.
Yaşanan yoğunluktan dolayı ehliyet yenileme süreleri bir kez daha süre uzatılmıştı. Verilen sürenin artık sonlarına doğru ilerliyoruz. Vatandaşlar işlemlerini yapmaya devam ederken henüz başvuruda bulunmayanlar ise tarihleri araştırıp "Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı" sorusunu yöneltiyor. İşte detaylar...
Ehliyet yenileme son gün ne zaman?
İçişleri Bakanlığı ehliyet yenileme son gün tarihi olarak 31 Ekim 2025 tarihini belirledi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sürenin kesinlikle uzatılmayacağını altını çizerek belirtti.
Ehliyet yenileme nasıl yapılır?
Ehliyet yenileme işlemleri için öncelikle randevu almanız gerekir.
Bunun için:
randevu.nvi.gov.tr adresinden çevrim içi randevu alabilir
ya da ALO 199 çağrı merkezini arayabilirsiniz.
Not: Randevusuz başvuru yapanlardan önce randevulu başvurular alınır. Bu nedenle işlemlerinizin aksamaması için önceden randevu almak oldukça önemlidir.
2. Ehliyet Yenileme Ücretini Ödeyin
Ehliyet yenileme için belirlenen ücreti anlaşmalı bankalara yatırmanız gerekir.
Ödeme işlemini online bankacılık üzerinden de yapabilirsiniz.
3. Sağlık Raporu Alın
Aile hekiminden ya da yetkili sağlık kuruluşlarından ehliyet yenilemeye uygun olduğunuzu belirten bir sağlık raporu almanız şarttır.
4. Gerekli Belgeleri Hazırlayın
Ehliyet yenileme başvurusunda yanınızda bulundurmanız gereken belgeler:
Nüfus cüzdanı veya yeni kimlik kartı
Mevcut (eski) ehliyet
Biyometrik fotoğraf (1 adet)
Sağlık raporu
Ehliyet yenileme ücreti ödeme dekontu
5. Nüfus Müdürlüğü’ne Başvuru Yapın
Tüm belgelerle birlikte randevu gününüzde İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne giderek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.
Yeni ehliyetiniz birkaç gün içinde adresinize kargoyla gönderilir. Bu süreçte size geçici sürücü belgesi verilir.