Ekim ayı geldi gözler GSB'de… 2025 KYK burs ve kredi başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak?

KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı?

2025 KYK burs ve kredi başvuruları henüz başlamadı. Bir hafta içinde Bakanlıktan duyuru yapılması bekleniyor. 2024 yılı başvuru işlemleri 8 Ekim'de başlamıştı. Bu yıl da benzer bir süreç gerçekleşirse 2025 KYK burs ve kredi başvurularının ekim ayının ikinci haftası başlaması beklenir. Öte yandan yeni burs ve kredi ücretleri de henüz açıklanmış değil.