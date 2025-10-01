Ekim ayı geldi gözler GSB'de… 2025 KYK burs ve kredi başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak?
KYK burs ve kredi başvuru tarihleri ekim ayının gelişi ile birlikte yoğun şekilde araştırılıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı başvuruları her an ilan edebilir. Hal böyle olunca on binlerce kişi araştırmasını sıklaştırdı. Üniversite öğrencileri ısrarla "2025 KYK burs ve kredi başvurusu başladı mı" sorusunu yöneltiyor.
Üniversite öğrencilerine maddi yönden destek sağlayan KYK burs ve kredileri için yüz binler bekleyiş içerisinde... Ekim ayı ile birlikte aramalar iyice hızlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığının resmi sitesi sık sık ziyaret edilirken adaylar "2025 KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman başlayacak" sorusuna cevap arıyor.
KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı?
2025 KYK burs ve kredi başvuruları henüz başlamadı. Bir hafta içinde Bakanlıktan duyuru yapılması bekleniyor. 2024 yılı başvuru işlemleri 8 Ekim'de başlamıştı. Bu yıl da benzer bir süreç gerçekleşirse 2025 KYK burs ve kredi başvurularının ekim ayının ikinci haftası başlaması beklenir. Öte yandan yeni burs ve kredi ücretleri de henüz açıklanmış değil.
KYK burs ve kredi başvuruları, her yıl duyurulan tarihlerde yalnızca e-Devlet üzerinden gerçekleştirilmektedir.
e-Devlet şifresi bulunmayan öğrencilerin, PTT şubelerinden şifre almaları ya da internet bankacılığı, e-imza, mobil imza veya T.C. kimlik kartı ile sisteme giriş yapmaları gerekmektedir.
Başvuru aşamasında öğrencilerden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna dair bilgiler istenir; bu veriler kamu kurumlarından alınan kayıtlarla karşılaştırılarak doğrulanır.
Değerlendirme sonucunda bütçe imkanları ölçüsünde belirlenen sayıda öğrenciye burs verilirken, mevzuata uygun diğer öğrencilere öğrenim kredisi sağlanır.