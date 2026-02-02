EKPSS tercih - kura sonuçları açıklandı mı? EKPSS 2026 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

EKPSS tercih sonuçlarına büyük bir ilgi var. Hem şubat ayına girilmesi hem de yeni haftaya girilmesi nedeniyle sonuçlar merak ediliyor. On binler art arda "EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusuna cevap arıyor. İşte beklenen tarih...