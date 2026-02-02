EKPSS tercih - kura sonuçları açıklandı mı? EKPSS 2026 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yeni haftanın ilk gününde EKPSS tercih sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı yoğun şekilde kontrol ediliyor. Tüm gözler ÖSYM'ye çevrilmişken sonuç tarihi araması sıkça yapılıyor. Adayların ortak sorusu "EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" oluyor.
EKPSS tercih sonuçlarına büyük bir ilgi var. Hem şubat ayına girilmesi hem de yeni haftaya girilmesi nedeniyle sonuçlar merak ediliyor. On binler art arda "EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusuna cevap arıyor. İşte beklenen tarih...
EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM, EKPSS 2026 tercih sonuçları için net bir tarih vermedi. Bir önceki dönemde 27 Ocak'ta son bulan tercihlerin sonuçları 12 Şubat'ta erişime açılmıştı. Aynı süreç işlediği takdirde sonuçların 4 Şubat'ta erişime açılması beklenir.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.