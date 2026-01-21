EKPSS tercih sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?
EKPSS tercih süreci sona erdi. Yüz binler başvurularını yaparken değerlendirme safhasına geçildi. ÖSYM'nin bir tarih belirtip belirtmediği merak edilirken bilgi almak adına "EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu geliyor.
EKPSS tercihleri ile birlikte on binlerce kişi kamu, kurum ve kuruşlarında istihdam edilecek. Gece sona eren başvurular sonrası sonuç tarihi gündem oldu. Binlerce kişi tarih araştırmasına girdi. ÖSYM'nin tarihleri belirtmemesi nedeniyle "EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu pik yapmış durumda...
2026 EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
2026 EKPSS tercih sonuç tarihi ÖSYM ve bakanlıklar tarafından belirtilmedi. Değerlendirme sürecinin 2 hafta sürmesi bekleniyor.
Geçen yıl başvurular 27 Ocak'ta son bulmuş sonuçlar 12 Şubat'ta erişime açılmıştı. Bu süre hesap edildiğinde bu yılki sonuçların 4 Şubat'ta açıklanması beklenir.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.