Elektrikli otomobiller petrol faturasını sildi: 49 ülkede rekor
Ember’in 14 Ekim’de yayımladığı yeni analize göre elektrikli otomobiller, mart-ağustos döneminde petrol ithal eden ülkelerin ham petrol faturasını 20 milyar dolar azalttı. Aynı dönemde 56 ülkenin 49’unda elektrikli otomobil satış payı rekor düzeye çıktı.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Araştırmaya göre elektrikli otomobiller, mart ile ağustos arasındaki altı aylık dönemde petrol ithal eden ülkelerde yaklaşık 200 milyon varillik ham petrol talebini devre dışı bıraktı. Bunun parasal karşılığı 20 milyar dolara ulaştı. Bu tablo, küresel petrol arzında yaşanan sıkışmanın ve yüksek fiyat baskısının elektrikli araçlara yeni bir ekonomik anlam kazandırdığını gösteriyor. Artık mesele yalnızca emisyonu azaltmak değil; ithal petrol faturasını hafifletmek de haline geliyor.
Ember’in hesaplamasına göre toplam 20 milyar dolarlık etkinin 16,5 milyar dolarlık kısmı tam elektrikli otomobillerden geldi. Kalan bölüm ise şarj edilebilir hibrit araçlardan kaynaklandı.
Bu fark, tam elektrikli araçların akaryakıta bağımlılığı daha keskin biçimde azaltmasından kaynaklanıyor. Şarj edilebilir hibritler de katkı sağlıyor; ancak içten yanmalı motor kullandıkları için etkileri daha sınırlı kalıyor.
Çin tek başına 14 milyar dolar tasarruf sağladı
Çin, elektrikli otomobil filosunun büyüklüğü sayesinde petrol faturasını en fazla hafifleten ülke oldu. Araştırmada, Çin’in altı ayda yaklaşık 14 milyar dolarlık ham petrol ithalatını ikame ettiği belirtiliyor.
Bu sonuç, elektrikli araç pazarında erken ve büyük ölçekli yatırımın enerji maliyeti tarafında nasıl bir koruma sağladığını da gösteriyor. Çin’in payı, toplam tasarrufun açık ara en büyük bölümünü oluşturuyor.
Avrupa Birliği ülkeleri de aynı dönemde toplam 3,1 milyar dolarlık petrol ikamesi sağladı. Birlik içinde en büyük katkının Almanya ve Fransa’dan geldiği belirtiliyor. Avrupa cephesindeki tablo, elektrikli otomobil dönüşümünün yalnızca sanayi politikası değil, enerji ithalatı açısından da önemli bir araç haline geldiğine işaret ediyor. Akaryakıt maliyetinin yükseldiği dönemlerde bu etki daha görünür hale geliyor.
Araştırma yalnızca mevcut filonun etkisini değil, satış hızını da ortaya koyuyor. Ember’in izlediği 56 ülkenin 49’unda 2026 itibarıyla tam elektrikli otomobillerin satış payı rekor düzeye çıktı. Bu veri, elektrikli araç dönüşümünün birkaç büyük ekonomiyle sınırlı kalmadığını gösteriyor. Talep yeni pazarlara yayılırken, enerji güvenliği tartışması da otomotiv pazarına daha güçlü biçimde taşınıyor.
Hindistan ve Brezilya dahil 15 ülke ABD’yi geçti
Çalışmanın en dikkat çekici sonuçlarından biri de ABD’nin konumu oldu. Ember’e göre Hindistan, Brezilya, İtalya, Malezya ve Yeni Zelanda’nın da aralarında bulunduğu 15 ülke, 2026’da tam elektrikli otomobil satış payında ABD’yi geride bıraktı. Bu değişim, pazarın ağırlık merkezinin yalnızca geleneksel gelişmiş ekonomilerde kalmadığını gösteriyor. Yeni üretim kapasitesi kuran ve teşvik mekanizmalarını devreye alan ülkeler daha hızlı ile
Araştırmaya göre ABD’de tam elektrikli otomobiller, 2026’nın ilk sekiz ayında hafif araç satışlarının yüzde 6’sını oluşturdu. Böylece ABD, büyümenin ivme kaybettiği pazarlardan biri olarak öne çıktı. Bu tablo, desteklerin zayıfladığı pazarlarda elektrikli araç dönüşümünün hız kesebildiğini ortaya koyuyor. Buna karşılık yükselen pazarlarda ivmenin arttığı görülüyor.
Çin ve Avrupa toplam tasarruf tutarında öne çıkarken, Danimarka farklı bir göstergede dikkat çekti. Ember’e göre Danimarka’daki elektrikli otomobil filosu, yıllık bazda ülkenin toplam petrol tüketiminin yüzde 13’üne denk gelen bir ikame etkisi yaratıyor. Bu oran, küçük ölçekli bir ekonomide bile elektrikli araçların enerji ithalatı üzerindeki etkisinin ne kadar büyüyebileceğini gösteriyor. Satış payı büyüdükçe bu tür örneklerin sayısının artması bekleniyor.
Çalışma, petrol fiyatlarındaki yükselişin ve arz risklerinin elektrikli araçları daha cazip hale getirdiğini vurguluyor. Yüksek petrol fiyatı, elektrikli otomobillerin sağladığı tasarrufu daha görünür kılıyor.
Bu nedenle elektrikli araç dönüşümü artık yalnızca çevre dostu ulaşım başlığıyla değil, ekonomik dayanıklılık ve dışa bağımlılığı azaltma başlığıyla da değerlendiriliyor.
Türkiye açısından anlamı ne?
Türkiye gibi enerji ithalatçısı ülkeler açısından bu tablo önemli bir sinyal veriyor. Elektrikli araç parkı büyüdükçe akaryakıt ithalatına duyarlılık azalabiliyor ve dış şokların etkisi daha sınırlı hale gelebiliyor.
Araştırma Türkiye’ye özel bir sıralama veya tasarruf hesabı vermiyor. Ancak ortaya koyduğu genel sonuç net: Elektrikli otomobiller, enerji dönüşümünün yanı sıra petrol faturası üzerinde de doğrudan etki yaratmaya başladı.