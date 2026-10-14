Elektrikli otomobiller petrol faturasını sildi: 49 ülkede rekor

Araştırmaya göre elektrikli otomobiller, mart ile ağustos arasındaki altı aylık dönemde petrol ithal eden ülkelerde yaklaşık 200 milyon varillik ham petrol talebini devre dışı bıraktı. Bunun parasal karşılığı 20 milyar dolara ulaştı. Bu tablo, küresel petrol arzında yaşanan sıkışmanın ve yüksek fiyat baskısının elektrikli araçlara yeni bir ekonomik anlam kazandırdığını gösteriyor. Artık mesele yalnızca emisyonu azaltmak değil; ithal petrol faturasını hafifletmek de haline geliyor.