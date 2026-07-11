EMEKLİ MAAŞ FARKI TAKVİMİ BELLİ OLDU MU? 4c emekli, memur maaş farkı ne zaman yatacak?
Emekliler maaş farkı tarihini beklerken memurlar da ayın 15'inde maaş farklarının yatıp yatmayacağını merak ediyor. Gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında... Takvimin belli olup olmadığı merak araştırılırken yoğun şekilde yöneltilen soru "Emekli ve memur maaş farkı ne zaman yatacak" şeklinde...
Memur emeklisi bu ay zamsız maaş aldı. Yüzde 13,52'lik zam hükümetin belirlediği tarihte hesaplara geçecek. Tarihlerin belli olmaması nedeniyle aramalar yoğun şekilde yapılıyor. Milyonların cevap aradığı soru "Emekli ve memur maaş farkı ne zaman yatacak" oluyor.
Emekli ve memur maaş farkı takvimi belli oldu mu?
Hayır, hafta sonu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından maaş farkı takvimi hakkında bir bilgilendirme geçilmedi. Bakanlıktan hafta içi bir açıklama yapılması bekleniyor. Genel beklenti temmuz ayının 3. haftasında farkların yatması yönünde...
4A SSK EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında emekli maaşlarını alıyor.
BAĞKUR (4B) EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 7,7 ve 9 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 1 ve 3 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 4, 6 ve 8 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 0 ve 2 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alıyor.