EMEKLİ MAAŞ FARKI TAKVİMİ BELLİ OLDU MU? 4c emekli, memur maaş farkı ne zaman yatacak?

Emekli ve memur maaş farkı takvimi belli oldu mu?

Hayır, hafta sonu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından maaş farkı takvimi hakkında bir bilgilendirme geçilmedi. Bakanlıktan hafta içi bir açıklama yapılması bekleniyor. Genel beklenti temmuz ayının 3. haftasında farkların yatması yönünde...