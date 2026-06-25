Emekli maaşları ne kadar artacak? Emekli zammı ne kadar olacak? Emekli maaş zammı belli oldu mu?
Emekliye temmuz ayında zam yapılacak. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon farkı emekliye zam olarak geri dönecek. Milyonlar gelecek rakamları beklerken bir yandan da "Emekli maaşları ne kadar artacak", "Emekli zammı ne kadar olacak" sorularına cevap arıyor.
Ocakta %4,84, şubatta %2,96, martta %1,94, nisanda %4,18, ve mayısta %1,71 aylık enflasyon geldi. Şimdi gözler haziran ayına çevrilmiş durumda... Gelecek oranlar emekli ve memuru yakından ilgilendiriyor. 6 aylık enflasyon farkı hesaplanacak ve milyonların zam oranı netleşecek. Temmuz ayı yaklaşırken art arda gelen soru "Emekli zammı ne kadar olacak" oluyor.
Emekli maaşları ne kadar artacak?
Dünya Gazetesi yazarı Özgür Erdursun, haziran ayı enflasyon rakamlarını yüzde 1,20-1,30 oranında beklerken emekliye de yüzde 18, memura ise yüzde 14 oranında zam geleceğini öngörüyor. Öte yandan Erdursun'a göre en düşük emekli maaşı da 24 bin liraya yükselecek.
Özgür Erdursun, emekli ve memura refah payı veya seyyanen zam gelmesini de beklemiyor.