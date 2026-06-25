Emekli maaşları ne kadar artacak? Emekli zammı ne kadar olacak? Emekli maaş zammı belli oldu mu?

Ocakta %4,84, şubatta %2,96, martta %1,94, nisanda %4,18, ve mayısta %1,71 aylık enflasyon geldi. Şimdi gözler haziran ayına çevrilmiş durumda... Gelecek oranlar emekli ve memuru yakından ilgilendiriyor. 6 aylık enflasyon farkı hesaplanacak ve milyonların zam oranı netleşecek. Temmuz ayı yaklaşırken art arda gelen soru "Emekli zammı ne kadar olacak" oluyor.