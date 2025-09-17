Emekliler için yaşanılacak en iyi ülkeler açıklandı: Türkiye'nin sıralaması belli oldu!
Global Citizen Solutions'ın 2025 Küresel Emeklilik Raporu'na göre, dünya genelinde emeklilik için en ideal ülkeler belirlendi. 44 ülkenin prosedür, ekonomi, yaşam kalitesi ve güvenlik gibi kriterlerle incelendiği raporda Avrupa ülkeleri listenin büyük bir kısmını domine ederken, ABD ilk 10'a giremedi. Peki uzaktan çalışmak için en iyi şehirler hangileri? İlk sırada hangi şehir var? İşte liste...
Global Citizen Solutions (GCS) tarafından 2025 yılı için hazırlanan Küresel Emeklilik Raporu, emekliler için en ideal yaşanılacak yerleri belirledi. 44 farklı "pasif gelir ve emeklilik vizesi" programının değerlendirildiği rapor, ülkeleri altı kriterde inceleyerek puanladı.
Rapor, ülkeleri prosedür kolaylığı, vatandaşlık ve hareketlilik imkanları, ekonomi, vergi avantajları, yaşam kalitesi, güvenlik ve toplumsal entegrasyon gibi altı alt endekste 20 kriteri 100 üzerinden puanlandırdı. CNBCE-e'nin haberine göre yapılan değerlendirme sonucunda, Avrupa'dan ülkeler listenin zirvesinde yer alırken, ABD'nin ilk 10'a giremediği görüldü.
Peki emekliler için yaşanılacak en iyi ülkeler hangileri? İlk sırada hangi ülke var? İşte liste...
1. Portekiz
Puan: 92,61
2. Mauritius
Puan: 89,24
3. İspanya
Puan: 88,52
4. Uruguay
Puan: 88,05
5. Avusturya
Puan: 87,92
6. İtalya
Puan: 87,42
7. Slovenya
Puan: 87,30
8. Malta
Puan: 87
9. Letonya
Puan: 86,97
10. Şili
Puan: 86,44