Global Citizen Solutions (GCS) tarafından 2025 yılı için hazırlanan Küresel Emeklilik Raporu, emekliler için en ideal yaşanılacak yerleri belirledi. 44 farklı "pasif gelir ve emeklilik vizesi" programının değerlendirildiği rapor, ülkeleri altı kriterde inceleyerek puanladı.