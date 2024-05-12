EMEKLİYE ZAM: 31 Mart Yerel Seçimleri'nin sonucunu değiştirir miydi? İşte yanıtı...
31 Mart Yerel Seçimleri’nde CHP’nin büyük sürpriz yaparak birinci parti çıkmasının ardından en fazla tartışılan konulardan biri de emekli maaşlarıydı... Metropoll Araştırma, “Emekli maaşlarına zam yapılsaydı AK Parti seçimi kazanır mıydı” sorusunun peşinden gitti. Peki Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, seçim öncesi emekliye zam yapsa sonuç gerçekten değişir miydi? İşte yanıtı….
Metropoll Araştırma'nın 'Türkiye'nin Nabzı Nisan 2024' anketinde seçim öncesi zam bekleyen emeklilerin maaşında artış yapılmaması araştırıldı.
17-24 Nisan tarihleri arasında 28 ilde toplam 2 bin 235 kişiyle gerçekleştirilen ankette, katılımcılara, “Sizce emekli maaşlarına zam yapılsaydı AK Parti yerel seçimden birinci parti olarak çıkar mıydı” sorusu yöneltildi.
Ankete katılanların yüzde 48,2’si “Evet, çıkardı” derken; yüzde 45,9’u “Hayır, çıkmazdı” diye belirtti. Yüzde 5,9’u ise “fikrim yok/cevap yok” dedi.
Ankette sonuçlar partiler üzerinden de analiz edildi.