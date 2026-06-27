En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşı zammı belli oldu mu, zam oranı ne kadar?
Milyonlarca emekli haziran ayı enflasyon rakamlarını bekliyor. Temmuz ayında açıklanacak rakamlar sonrası emeklinin maaşı netleşecek. TÜİK'in açıklayacağı oranlara sayılı günler kala "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşı zammı belli oldu mu" sorusu sıkça geliyor.
Temmuz ayında yapılacak maaş artışı öncesinde milyonlarca emeklinin gözü açıklanacak ekonomik verilerde... 6 aylık enflasyon farkı emeklilere yansıtılacak. Sabırsızlık git gide artarken gelen sorular da "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşı zammı belli oldu mu" oluyor.
Emekli maaşları ne kadar artacak?
Dünya Gazetesi yazarı Özgür Erdursun, haziran ayı enflasyon rakamlarını yüzde 1,20-1,30 oranında beklerken emekliye de yüzde 18, memura ise yüzde 14 oranında zam geleceğini öngörüyor.
Öte yandan Erdursun'a göre en düşük emekli maaşı da 24 bin liraya yükselecek.
Özgür Erdursun, emekli ve memura refah payı veya seyyanen zam gelmesini de beklemiyor.