En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşı zammı belli oldu mu, zam oranı ne kadar?

Temmuz ayında yapılacak maaş artışı öncesinde milyonlarca emeklinin gözü açıklanacak ekonomik verilerde... 6 aylık enflasyon farkı emeklilere yansıtılacak. Sabırsızlık git gide artarken gelen sorular da "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşı zammı belli oldu mu" oluyor.