Marmara Denizi'nde yeni deprem oldu mu?

Evet, dün başlayan sarsıntılar bugün de devam ediyor. En büyük depremin büyüklüğü 2.9 olarak ölçüldü. Şu ana kadar Marmara Denizi'nde 50'nin üzerinde deprem kaydedildi.