EN GÜNCEL SON DEPREMLER LİSTESİ... İstanbul'da yeni deprem oldu mu?
Marmara Denizi'nde deyim yerindeyse deprem yağmuru yaşanıyor. Sarsıntılar 3'ten küçük olurken Özellikle İstanbullular tedirgin... Yeni deprem olup olmadığı sıkça araştırılıyor. Vatandaşlar "son depremler" aramasına ağırlık vermiş durumda...
Marmara Denizi Adalar'da dün peş peşe depremler yaşandı. Bugün de sarsıntılar iyice artmış durumda... Neyse ki depremin büyüklüğü 3'ü geçmezken büyük bir deprem olup olmayacağı kafalarda dolaşıyor. Bugünkü sarsıntıları öğrenmek isteyenler "son depremler" aramasını hızlandırdı.
Marmara Denizi'nde yeni deprem oldu mu?
Evet, dün başlayan sarsıntılar bugün de devam ediyor. En büyük depremin büyüklüğü 2.9 olarak ölçüldü. Şu ana kadar Marmara Denizi'nde 50'nin üzerinde deprem kaydedildi.
Son depremler listesi
11:30 - Marmara Denizi - Adalar (İstanbul) - 2.8
11:04 - Merkez (Bingöl) - 1.4
11:00 - Sındırgı (Balıkesir) - 0.6
10:40 - Marmara Denizi - Adalar (İstanbul) - 1.9
09:56 - Ege Denizi - 2.6
09:45 - Marmara Denizi - Adalar (İstanbul) - 1.6
09:32 - Ege Denizi - Datça (Muğla) - 2.0
09:20 - Ege Denizi - Karaburun (İzmir) - 2.1
08:39 - Bigadiç (Balıkesir) - 1.0
08:18 - Selçuklu (Konya) - 1.1
08:14 - Marmara Denizi - Adalar (İstanbul) - 1.3
07:54 - Pütürge (Malatya) - 1.1
07:49 - Marmara Denizi - Adalar (İstanbul) - 1.2
07:38 - Marmara Denizi - Adalar (İstanbul) - 1.5
07:36 - Buldan (Denizli) - 1.7
07:23 - Göksun (Kahramanmaraş) - 1.4
07:18 - Marmara Denizi - Adalar (İstanbul) - 2.5
07:12 - Marmara Denizi - Adalar (İstanbul) - 1.1
06:50 - Yeşilyurt (Malatya) - 1.7
06:40 - Marmara Denizi - Adalar (İstanbul) - 1.2
06:38 - Kozan (Adana) - 2.0
06:26 - Akdeniz - Kumluca (Antalya) - 1.9
06:25 - Beypazarı (Ankara) - 1.4
06:22 - Marmara Denizi - Marmara (Balıkesir) - 1.5
06:19 - Marmara Denizi - Adalar (İstanbul) - 1.8
06:16 - Marmara Denizi - Çınarcık (Yalova) - 2.2
06:13 - Karesi (Balıkesir) - 1.8
06:11 - Yeşilyurt (Malatya) - 1.0
05:53 - Marmara Denizi - Adalar (İstanbul) - 1.3
05:49 - Sındırgı (Balıkesir) - 0.9
05:45 - Marmara Denizi - Adalar (İstanbul) - 1.6
05:40 - Marmara Denizi - Adalar (İstanbul) - 2.9
05:11 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.6
05:01 - Marmara Denizi - Adalar (İstanbul) - 1.4
04:43 - Marmara Denizi - Tuzla (İstanbul) - 1.7
04:31 - Marmara Denizi - Adalar (İstanbul) - 2.8
04:25 - Marmara Denizi - Adalar (İstanbul) - 1.6
04:24 - Marmara Denizi - Adalar (İstanbul) - 1.6
04:22 - Marmara Denizi - Adalar (İstanbul) - 1.3
04:15 - Marmara Denizi - Adalar (İstanbul) - 1.5
03:45 - Marmara Denizi - Adalar (İstanbul) - 2.5
03:40 - Marmara Denizi - Adalar (İstanbul) - 1.9
03:38 - Marmara Denizi - Adalar (İstanbul) - 1.3
03:37 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.0
03:33 - Marmara Denizi - Adalar (İstanbul) - 2.5
03:20 - Çınarcık (Yalova) - 1.6
02:52 - Aziziye (Erzurum) - 1.0
02:49 - Marmara Denizi - Adalar (İstanbul) - 2.5
02:37 - Marmara Denizi - Adalar (İstanbul) - 1.5
02:36 - Marmara Denizi - Adalar (İstanbul) - 1.8
02:35 - Akdeniz - Marmaris (Muğla) - 1.5
02:31 - Marmara Denizi - Adalar (İstanbul) - 1.6
02:18 - Marmara Denizi - Adalar (İstanbul) - 1.4
01:58 - Marmara Denizi - Adalar (İstanbul) - 2.1
01:35 - Marmara Denizi - Tuzla (İstanbul) - 1.5
01:32 - Marmara Denizi - Adalar (İstanbul) - 1.7
01:28 - Marmara Denizi - Adalar (İstanbul) - 1.4
01:23 - Marmara Denizi - Adalar (İstanbul) - 1.3
01:19 - Karayazı (Erzurum) - 1.2
01:18 - Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - Çıldır (Ardahan) - 1.8
01:12 - Marmara Denizi - Adalar (İstanbul) - 1.6
00:52 - Doğanşehir (Malatya) - 0.8
00:41 - Marmara Denizi - Adalar (İstanbul) - 2.6
00:11 - Merkez (Bolu) - 1.5
00:08 - Marmara Denizi - Adalar (İstanbul) - 1.3
00:06 - Kale (Malatya) - 1.1
00:01 - Marmara Denizi - Adalar (İstanbul) - 1.2