En güzel ve anlamlı Kurban Bayramı mesajları (2024)
İslam aleminin en önemli iki bayramından biri olan Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü başlıyor. Milyonlarca vatandaş sevdiklerine Kurban Bayramlarını kutladıkları mesajlar yollayacak. İşte sevdikleriniz ve dostlarınızla paylaşabileceğiniz en güzel ve anlamlı Kurban Bayramı mesajları...
Sevdiklerinize değer verdiğinizi göstermenin en iyi yollarından biri bayram vakitlerinde atılacak güzel bir kutlama mesajı olabilir. Pek çok vatandaş sevdikleriyle Kurban Bayramı heyecanını paylaşmak için en güzel ve anlamlı bayram mesajlarını aratmaya başladı. İşte kısa ve uzun olmak üzere 2024'ün en anlamlı ve güzel Kurban Bayramı mesajları...
EN GÜZEL VE ANLAMLI KURBAN BAYRAMI MESAJLARI 2024
* Yüreğine damla damla umut, günlerine bin tatlı mutluluk dolsun. Sevdiklerin hep yanında olsun, yüzün ve gülün hiç solmasın. Kurban Bayramın kutlu olsun…
* Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun. Heyecan ve özlemle beklenen kutsal Kurban Bayramı geldi, hoş geldin. Mübarek Kurban bayramı ulusumuza sağlık, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirsin. Hayırlı bayramlar dileğiyle.
* Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi yüce Allah’a sonsuz şükürler olsun! Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin, tüm insanlık için hayırlara vesile olsun.
* Bayramın en güzeli aile ile geçen, en hayırlısı ibadetle dolandır. Kurban Bayramınızı hem güzel hem hayırlı geçirmeniz dileği ile!
* Gülerek geldi Mübarek Kurban Bayramı, şimdi ellerim havada dua ediyorum Yaradan'a bu Mübarek Kurban Bayramında herkes mutlu olur inşallah dualarım Allah'ıma..
* “De ki: Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir.” (En’ âm 6/162)
* “Kendilerine ait birtakım yararlara tanık olsunlar. Kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine belirli günlerde Allah’ın adını ansınlar. İşte bunlardan yiyin, sıkıntı içindeki fakiri de doyurun”. (Hac 22/28)
* Kalpler sevgiyi paylaşmak, insanlar da yalnızlığı paylaşmak için vardır. Bu bayramı tüm sevdikleriniz ile bir arada mutluluk içinde , ağız tadıyla geçirmenizi dilerim. Kurban Bayramınız kutlu olsun. En içten dileklerim ile Kurban Bayramınız'ı tebrik ederim. Sağlık ve sıhhat ile daha nicelerine ulaşmak dileği ile!
* Resululah (s.a.v.) buyurdular ki: “Allah indinde günlerin en büyüğü Kurban Bayramıgünüdür. Bunu, fazilette nefr günü (teşrik günlerinin ikinci günü) takip eder.” (Abdullah İbnu Kurt, Kütüb’ü-Sitte: Hadis no: 4561)“Onlara, Adem’in iki oğlunun haberini gerçek olarak anlat: Hani birer kurban takdim etmişlerdi de birisinden kabul edilmiş, diğerinden ise kabul edilmemişti. (Kurbanı kabul edilmeyen kardeş, kıskançlık yüzünden), ‘And olsun seni öldüreceğim.’ dedi. Diğeri de ‘Allah ancak takva sahiplerinden kabul eder.’ dedi…” (Mâide 5/27)