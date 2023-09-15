Endonezya'da dev balina köpekbalığı kıyıya vurdu
Endonezya'nın Orta Java bölgesinin Purworejo kentinde yer alan Ketawang Plajı'nda, 7.4 metre uzunluğunda ve yaklaşık 2 ton ağırlığında bir balina köpekbalığı kıyıya vurdu.
Bu dev memeliyi ilk fark edenler balıkçılar oldu.
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Ancak, kısa bir süre sonra hayatını kaybetti.
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Ağustos ve Eylül ayları arasında benzer kıyıya vurma olaylarının yaşandığı bu bölgede, araştırmalar devam ediyor.
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Halk, kıyıya vuran balina köpekbalığını görmek için sahile geldi.
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