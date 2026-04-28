Endonezya'daki tren faciasında can kaybı 14'e yükseldi
Endonezya'nın Batı Java bölgesinde iki trenin çarpışmasıyla meydana gelen kazada can kaybı artıyor. Antara News'e göre, ilk etapta 4 olarak açıklanan ölü sayısı 14'e, yaralı sayısı ise 84'e yükseldi. Bekasi Timur İstasyonu'nda meydana gelen kazada, "Argo Bromo Anggrek" adlı trenin bekleyen banliyö trenine çarptığı bildirildi. Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto yaralıları ziyaret ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Can kaybı artıyor
Antara News'in aktardığı bilgilere göre, kazada yaralananların sayısı da 84'e çıktı.
Yetkililer, yaralıların bir kısmının hastanelerde tedavisinin sürdüğünü bildirdi.
Cumhurbaşkanı yaralıları ziyaret etti
Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, kazanın meydana geldiği Bekasi kentinde hastaneye kaldırılan yaralıları ziyaret etti.
Subianto, olayın nedenine ilişkin kapsamlı bir soruşturmanın başlatılacağını duyurdu.
İstasyonda bekleyen trene çarptı
Kaza, Batı Java'daki Bekasi Timur İstasyonu'nda meydana geldi.
"Argo Bromo Anggrek" adlı uzun mesafe treni, istasyonda bekleyen banliyö trenine çarptı.
