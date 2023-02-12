Enkazdan gelen mesaj: 'Alttayız, biz daha çıkamadık'

Yabaş, AA muhabirine, deprem anının çok korkutucu olduğunu söyledi.

Bir taraftan depremi yaşarken bir taraftan da uyandırdığı ailesini, "korkmayın" diye sakinleştirmeye çalıştığını aktaran Yabaş, şöyle konuştu:

"Kardeşimin evinin yıkıldığını öğrenince hemen yardıma gittik. Evi gördüğümde, bunun altından hiç kimsenin sağ çıkmasına imkan yok dedim. Altı katlı bina bir kat seviyesine inmiş. Enkaz altındaki yeğenim kızıma mesaj attı, telefonla mesajlaşma yoluyla iletişim kuruldu. Arama kurtarma çalışmalarının son bir saatinde şarjı bitti ama yerini öğrendikten sonra sıkıntı olmadı. Yaşıyorlar mıdır diye ümitsizliğe kapılmıştık ama çok şükür çıkardık, iyi durumdalar. Mesajlaşmalar arama çalışmalarına çok katkı sağladı. Yeğenim mesajda kaldığı odayı, iyi olduklarını söyledi. Peş peşe mesaj attı, hangi odada olduğunu öğrenince onlara ulaştık. Çok kötü bir şeydi, Allah'ım bir daha yaşatmasın."