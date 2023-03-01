Erdal Bakkal da depremzedelerin yardımına koştu

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından Türkiye ve dünyadan gönüllü yardım ekipleri, bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Yardım ekipleri içinde kamuoyunun tanıdığı bazı sanatçılar da sahadaki faaliyetleriyle dikkat çekiyor.

İlk olarak eşinin memleketi olan Kahramanmaraş'a gittiğini anlatan Bozkurt, "Eşimin köyü olan Çiğli köyüne gittik. Köyün ortasından fay geçmiş. Orada da evler yıkıldı. İlk olarak oraya müdahale ettik. Enkaz altından çıkarılanlar vardı. 30'un üzerinde kayıp var. Oraya odun ve erzak ulaştırdık. Kahramanmaraş merkezdeki yıkımı da gördüm. Bölgedeki felaketi daha iyi anlamış olduk canlı gözle gördükten sonra. Pazarcık, Adıyaman ve Hatay'a geçtim. Hatay'da Samandağ, Defne ve Antakya merkezde beşer, altışar gün kalarak İskenderun'a geçtim." dedi.