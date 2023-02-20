Erdoğan ve Bahçeli'nin Hatay ziyaretinden önemli kareler

En son 16 Şubat’ta bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli bölgeye yapacakları ziyaretin ayrıntılarını bu görüşmede ele aldı.

MHP Lideri Devlet Bahçeli geçtiğimiz hafta grup toplantısında deprem bölgelerine gideceğini açıklamıştı.

Erdoğan ve Bahçeli önce Hatay'a ardından da Kahramanmaraş'a gidecek. İki liderin salı günü Gaziantep, Nurdağı ve Islahiye ile Osmaniye'yi ziyaret etmesi bekleniyor.