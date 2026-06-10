ERİŞİME AÇILDI! ÖSYM tarafından 2026 YKS sınav yerleri açıklandı! Sınav giriş belgesi sorgulama
Milyonların kaderini belirleyen 2026 YKS, 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek. Adaylar, aylar süren hazırlığın meyvesini toplamak isterken bugün tüm gözler ÖSYM'deydi. Kurum saat 11.40'da sınav yerlerini ilan etti.
YKS sınav yerlerine müthiş bir ilgi var. Sabahın ilk ışıklarından bu yana araştırmalar sürüyor. Üniversite sınav giriş belgesine ulaşmak isteyenler ÖSYM'nin resmi sitesini dakika dakika takip ediyor. Veliler de bu heyecan ortak olurken yoğun şekilde "2026 YKS yerleri açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak" sorusuna cevap aranıyor.
2026 YKS yerleri açıklandı mı?
Evet, YKS 2026 sınav giriş belgeleri erişime açıldı.
YKS sınav giriş belgesi sorgulama
ÖSYM saat 11.40'da yaptığı açıklamada "20 Haziran 2026 tarihinde uygulanacak 2026-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran 2026 tarihinde uygulanacak 2026-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2026-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır" diye belirtti.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek. Sınavın uygulanmasına ilişkin ayrıntılı bilgi 2026-YKS Kılavuzu’nda yer alıyor. Adaylar, “Temel Kurallar” metnine ve Kılavuz’a aşağıdaki bağlantılardan erişebilirler. Sınava girecek adayların bu bilgileri dikkatle incelemesi gerekiyor.
20 Haziran 2026 tarihinde uygulanacak 2026-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
21 Haziran 2026 tarihinde uygulanacak 2026-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
21 Haziran 2026 tarihinde uygulanacak 2026-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için adaylar, saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.