Evden çıkmayan telefon bağımlısı genç ikna edildi! Üç yıl sonra ilk kez banyo yaptı
Kahramanmaraş merkezli depremlerde evini kaybeden 23 yaşındaki Barış Özbay, yaşadığı travmanın ardından üç yıl boyunca sosyal hayattan tamamen koparak izole bir yaşam sürdürdü. Uzun süredir banyo yapmayan ve kişisel bakımını ihmal eden Barış'ın durumu gündeme gelince Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın talimatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler ekipleri harekete geçti. Ekipler, genç adamı ikna ederek Engelli Yaşam Merkezi'ne götürdü; Barış üç yıl sonra ilk kez banyo yaptı ve tıraş oldu.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde evini kaybeden 50 yaşındaki Semra Özbay ve 23 yaşındaki oğlu Barış Özbay, yaşadıkları yıkımın ardından Hatay’ın Defne ilçesinde yaşamlarını sürdürmeye başladı. Depremde hem evlerini hem yakınlarını kaybeden aile, üç yıldır zorlu bir süreçle mücadele ediyor.
Deprem sonrası yaşama isteğini kaybeden Barış Özbay, üniversite eğitimini yarıda bırakarak bilgisayar ve telefon başında izole bir hayata yöneldi. Kişisel bakımını ihmal eden genç, uzun süredir banyo yapmıyor, tırnaklarını kesmiyor ve sosyal yaşamdan tamamen uzak duruyordu.
Durumunun gündeme taşınmasının ardından Hatay Valisi Mustafa Masatlı’nın talimatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Uzun süren görüşmelerin ardından Barış, Engelli Yaşam Merkezi’ne götürülerek tıraş edildi ve banyo yaptırıldı.
Barış Özbay, üç yılın ardından ilk kez banyoya gittiğini belirterek, "Biraz direnç gösterdim ama zorla beni kaldırıp götürdüler, saç ve sakal tıraşı oldum ve banyo yaptım" dedi. Genç adam, banyo sonrası rahatladığını ancak hayatında büyük bir değişiklik beklemediğini dile getirdi.
Özbay, durumu şöyle açıkladı:
"Bugün Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nden ekipler geldi. Biraz direnç gösterdim ama zorla beni kaldırıp götürdüler. Saç ve sakal tıraşı oldum, banyo yaptım. Sonra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürünün yanına geldik. Bundan sonra da eve geri döneceğim. Banyo yapmak ve tıraş olmak güzeldi, kötü olacağını sanmıyordum ama hiçbir şey değişeceğini düşünmüyorum. Benim sıkıntım rahatsızlığım değil. Ben bir şey yapmak istemiyorum, iyileştikten sonra da bir şey yapmayı isteyeceğimi sanmıyorum. Yine tembel gibi takılacağım. İnsan farklı ve yeni şeyler yapınca rahatlıyor. Yenilik olunca mutluyum ve rahatım. Yenilikler için kendimi yormam ama olursa da yok demem."
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Süleyman Yıldırım ise süreci şöyle anlattı:
"Kurum ekiplerimiz tarafından aileye hane ziyaretinde bulunduk. Barış'ın depremden bu tarafa evden dışarıya çıkma, banyo yapma ve tırnaklarını kesme gibi öz bakımını son derece ihmal ettiğini tespit ettik. Akşam saatlerinde Sayın Valimiz Mustafa Masatlı, bizlerle iletişim kurdu. Haberden Sayın Valimizin bilgisi olmuş ve bize talimat verdi. Kurum olarak tekrardan Barış'ın evine ziyarette bulunduk. Barış'ı güzel bir hamama götürüp banyo yaptırdık. Tıraş ettirdik ve kıyafetlerini değiştirdik. Bundan sonra bizim Barış'a desteklerimiz devam edecek. İlçe Sağlık Müdürlüğümüz Barış'ın evine gelecek. Gencimizin bazı bedensel ve egzama gibi rahatsızlıkları var."
Yıldırım, sağlık ekiplerinin gençle ilgileneceğini, Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin de kaldıkları evi temizleyeceğini belirtti. Müdür, Barış’ın sürece direnç gösterse de moralinin yükseldiğini ve zamanla daha iyi bir noktaya geleceğine inandıklarını ifade etti.