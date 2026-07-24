F-35 devlerine 100 milyar dolarlık rakip

100 milyar dolarlık eşik

Görüşmelere yakın kaynaklara göre Anduril için ele alınan ilk değerleme yaklaşık 100 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Şirketin yeni turda ne kadar kaynak toplamayı planladığı ise henüz belirlenmedi.

Söz konusu değerleme gerçekleşirse Anduril, ABD’nin en büyük savunma şirketlerinden Northrop Grumman ile benzer büyüklüğe ulaşacak. Şirket aynı zamanda yaklaşık 130 milyar dolar değerindeki Lockheed Martin’e önemli ölçüde yaklaşacak.