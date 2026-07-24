F-35 devlerine 100 milyar dolarlık rakip
ABD’li savunma teknolojisi şirketi Anduril, yaklaşık 100 milyar dolarlık değerleme üzerinden yeni yatırım turunu görüşüyor. İki ay önce 61 milyar dolara çıkan şirket, F-35 üreticisi Lockheed Martin’in piyasa değerine yaklaşıyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
ABD savunma sanayisinde yapay zekâ, otonom sistemler ve düşük maliyetli silah teknolojileri üzerine kurulan yeni rekabet, şirket değerlemelerine de yansımaya başladı.
Anduril Industries, yatırımcılarla yaklaşık 100 milyar dolarlık değerleme üzerinden yeni bir finansman turu için görüşüyor. Henüz kesinleşmeyen plan, şirketi geleneksel savunma sanayisi devleriyle aynı değerleme ligine taşıyabilir.
100 milyar dolarlık eşik
Görüşmelere yakın kaynaklara göre Anduril için ele alınan ilk değerleme yaklaşık 100 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Şirketin yeni turda ne kadar kaynak toplamayı planladığı ise henüz belirlenmedi.
Söz konusu değerleme gerçekleşirse Anduril, ABD’nin en büyük savunma şirketlerinden Northrop Grumman ile benzer büyüklüğe ulaşacak. Şirket aynı zamanda yaklaşık 130 milyar dolar değerindeki Lockheed Martin’e önemli ölçüde yaklaşacak.
İki ayda 39 milyar dolar
Anduril yalnızca iki ay önce tamamlanan yatırım turunda 5 milyar dolar kaynak toplamıştı. Thrive Capital ve Andreessen Horowitz liderliğindeki tur, şirketin değerlemesini 61 milyar dolara çıkardı.
Yeni görüşmelerin 100 milyar dolar üzerinden sonuçlanması halinde şirket değeri kısa sürede 39 milyar dolar daha artmış olacak. Artış oranı yaklaşık yüzde 64’e karşılık geliyor.
İkinci tur 110 milyar dolar
Görüşülen finansman modellerinden biri iki aşamalı bir yapı içeriyor. İlk tura katılan yatırımcıların, yaklaşık bir yıl içinde yapılabilecek ikinci finansman turuna da kaynak ayırması gündemde.
İkinci tur için değerlendirilen değerleme yaklaşık 110 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Anduril’in bu seviyeye ulaşması için belirli gelir veya finansal performans hedeflerini karşılaması gerekebilecek.
İki aşamalı model, şirkete kısa aralıklarla sermaye sağlarken yatırımcıların da gelecekteki finansman turuna önceden bağlanması anlamına geliyor. Görüşmeler devam ettiği için değerlemeler ve koşullar değişebilir.
Lockheed Martin’e yaklaştı
Anduril’in 100 milyar dolarlık değere ulaşması, savunma sektöründeki şirket sıralamasında önemli bir değişiklik yaratacak. Özel şirket, F-22 ve F-35 savaş uçaklarının üreticisi Lockheed Martin’in piyasa değerine yaklaşacak.
Lockheed Martin’in değeri haberin yayımlandığı dönemde yaklaşık 130 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Anduril’in halka açık olmamasına rağmen aradaki farkı 30 milyar dolara kadar indirebilmesi, savunma teknolojisi yatırımlarındaki değişimi gösteriyor.
Geleneksel şirketler büyük savaş uçakları, füze sistemleri ve uzun vadeli Pentagon programlarına dayanıyor. Anduril ise yazılım, yapay zekâ, insansız araç ve daha hızlı üretilebilen silah sistemleri üzerinden büyüyor.
Gelir 2,2 milyar dolar
Anduril, 2025 yılında 2,2 milyar dolar gelir elde ettiğini ocak ayında açıklamıştı. Şirket aynı dönemde çalışan sayısını da ikiye katladı.
Yeni değerleme hedefi 2025 gelirinin yaklaşık 45 katına karşılık geliyor. Yüksek çarpan, yatırımcıların yalnızca mevcut satışlara değil, şirketin Pentagon ve müttefik ülkelerden alabileceği yeni siparişlere de değer biçtiğini gösteriyor.
Savunma harcamalarının artması, insansız sistemlerin savaş alanındaki kullanımının genişlemesi ve orduların daha düşük maliyetli çözümler araması Anduril’in büyümesini destekliyor.
Drone, füze ve yazılım üretiyor
Anduril’in ürün portföyünde otonom hava araçları, füze sistemleri, drone önleme çözümleri, denizaltı araçları, sensörler ve komuta kontrol yazılımları bulunuyor.
Şirketin Lattice adlı yazılım platformu, sensörler ile farklı silah ve otonom araçları ortak bir ağda birleştiriyor. Sistem, tek bir operatörün çok sayıda insansız aracı aynı anda izlemesini ve yönetmesini hedefliyor.
Anduril ayrıca Barracuda, Fury, Ghost, Roadrunner ve Altius gibi farklı görevler için geliştirilen sistemlerle hava, kara ve deniz operasyonlarında büyümeye çalışıyor.
Thunder sahneye çıktı
Şirket, İngiltere’de düzenlenen Farnborough Havacılık Fuarı’nda Thunder adlı yeni dikey kalkış ve iniş yapabilen insansız hava aracını tanıttı.
Thunder’ın askeri helikopter birlikleriyle birlikte görev yapması hedefleniyor. Dikey kalkış özelliği, sistemin uzun pistlere ihtiyaç duymadan farklı askeri üslerde veya ileri operasyon bölgelerinde kullanılmasına olanak sağlayabilir.
Yeni ürün duyuruları, Anduril’in yatırım görüşmeleri öncesinde ürün portföyünü ve büyüme hikâyesini genişletmesine katkı sağlıyor.
Arsenal-1 seri üretime hazırlanıyor
Anduril, geliştirdiği sistemleri daha yüksek adetlerde üretebilmek için Ohio’da Arsenal-1 adlı büyük bir üretim tesisi kuruyor. Şirket tesise 900 milyon doları aşan sermaye yatırımı planlıyor.
Üretim alanının 5 milyon metrekareyi aşması ve 4 binden fazla doğrudan istihdam oluşturması hedefleniyor. Tesisin yıllık ekonomik katkısının 2 milyar dolara ulaşması öngörülüyor.
Anduril, Arsenal-1 ile otonom araçları ve füze sistemlerini geleneksel savunma üretiminden daha kısa sürede ve daha yüksek adetlerde üretmeyi amaçlıyor.
Nihai karar henüz verilmedi
Anduril, gelecekteki finansmana ilişkin henüz bir karar alınmadığını açıkladı. Şirket, özel bir kuruluş olarak büyümeyi finanse edecek seçenekleri düzenli biçimde değerlendirdiğini belirtti.
Finansman görüşmelerinin tutarı, yatırımcıların hangi koşullarla katılacağı ve ikinci turun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği henüz netleşmedi.
Bundan sonraki süreçte ilk yatırım turunun büyüklüğü, yaklaşık 110 milyar dolarlık ikinci değerleme için belirlenecek finansal hedefler ve şirketin yeni Pentagon sözleşmeleri izlenecek.