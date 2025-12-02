Fatih Ürek ile ilgili yeni gelişme var mı, sağlık durumu nasıl? Fatih Ürek öldü mü?
Fatih Ürek yaklaşık 50 gündür hastanede tedavi görüyor. Sevenleri bir mucize beklerken şarkıcının son durumu sürekli olarak araştırılıyor. Hastaneden açıklama gelip gelmediği sorgulanırken "Fatih Ürek sağlık durumu nasıl" sorusu sıkça geliyor.
15 Ekim 2025’te evinde geçirdiği kalp krizi sonrası kalbi yaklaşık 20 dakika duran ve yeniden hayata döndürülen Fatih Ürek'in sağlı durumu sıkça araştırılıyor. Hastaneden açıklama olup olmadığı sorgulanırken sosyal medyada ortaya atılan iddiaların doğruladığı da araştırılıyor.
Fatih Ürek sağlık durumu nasıl?
Fatih Ürek hayatta. Kalp krizi sonrası yoğun bakımda tedavisi sürüyor; durumu stabil ama kritik. Ölümüyle ilgili bütün iddialar yakın çevresi tarafından yalanlandı.
Şarkıcının menajeri daha önce yaptığı açıklama Ürek ile ilgili yeni bir gelişme olmadığı sürece bilgi verilmeyeceğini belirtmişti.