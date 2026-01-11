Fatih Ürek öldü mü, yaşıyor mu? Ürek sağlık durumu nasıl?
Fatih Ürek 89 gündür hastanede tedavi görüyor. Vatandaşlar zaman zaman ünlü şarkıcının sağlık durumu hakkında bilgi almak istiyor. Bugün Ürek'in menajeri Mert Siliv son durum hakkında bilgi verdi. Peki olumlu bir gelişme var mı?
Fatih Ürek 15 Ekim'de kalp krizi geçirip 20 dakika dakika sonra hayata geri döndürülmüştü. Şarkıcı bu tarihten itibaren yoğun bakımda tedavi görüyor. Vücudunda çok fazla yatmaya bağlı yaralar olduğu öğrenilen Ürek'in son durumu araştırılıyor. Menajer Siliv'in açıklamaları sonrası "Fatih Ürek sağlık durumu nasıl" sorusu sıkça gelmeye başladı.
Fatih Ürek sağlık durumu nasıl?
Fatih Ürek'in yaşam mücadelesi devam ediyor. Ünlü şarkıcının durumunda olumlu ya da olumsuz bir gelişme yok.
Menajer Mert Siliv en son yaptığı açıklamada şu söyleri kaydetti:
Askerlik gibi gün sayıyorum. Daha bir uyanma ya da kıpırdanma olmadı. Bazen 3 gün iyi 4 gün kötü, bazen 2 gün kötü 5 gün iyi ama bunlar hep değerleri adına söyleyebileceğimiz gelişmeler. 3 aydır yoğun bakımda olduğundan elbette bası yaraları var. Kilo kaybı da var ama bunlar normal şeyler. Şükürler olsun ki kötüleşme yok.