Fed faiz kararı ne zaman? Fed faiz indirecek mi, ne kadar düşürecek?
ABD tarafında piyasalar coşarken gözler yeniden Fed'e çevrilmiş durumda... Eylül ayında 25 baz puan indirime giden Amerikan Merkez Bankası'nın ekim ayında da indirim yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Faizlerin ne kadar ineceği tartışılırken "Fed faiz kararı ne zaman" sorusu da artıyor.
Ekim ayı ilerliyor ve Fed'in toplantı tarihi yavaş yavaş araştırılıyor. Özellikle yatırımcılar faizlerin nasıl şekilleneceğini merak ediyor. 25 baz puan mı yoksa 50 baz puan mı indirim geleceği sorgulanırken her gün artan soru ise "Fed faiz kararı ne zaman" şeklinde...
Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Amerikan Merkez Bankası (Fed) 28-29 Ekim tarihleri arasında bir daha toplanacak. Faiz kararı 29 Ekim saat 21.00'de duyurulacak. Ardından Fed Başkanı Powell konuşma yapacak.
Faizler inecek mi?
Bugün itibarıyla piyasa katılımcılarının yüzde 97.4'ü faizlerin 25 baz puan düşeceğini tahmin ediyor.