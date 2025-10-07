Ekim ayı ilerliyor ve Fed'in toplantı tarihi yavaş yavaş araştırılıyor. Özellikle yatırımcılar faizlerin nasıl şekilleneceğini merak ediyor. 25 baz puan mı yoksa 50 baz puan mı indirim geleceği sorgulanırken her gün artan soru ise "Fed faiz kararı ne zaman" şeklinde...