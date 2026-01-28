Fed faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Fed faizleri düşecek mi, inecek mi?
Fed faiz kararı için heyecanlı bekleyiş. Bu akşam Amerikan Merkez Bankası kritik kararı açıklayacak. Ardından Fed Başkanı Powell konuşma yapacak. Binlerce kişi "Fed faiz kararı saat kaçta açıklanacak" sorusunu sıklaştırmış durumda..
Ülke merkez bankaları, ekonomistler, yatırımcılar Fed'in faiz kararına kilitlendi. Beklentiler faizlerin sabit kalacağı yönünde... Yalnız Powell'ın açıklamaları bir hayli önemli... Fed Başkanı'nın şahin mi, güvercin mi konuşacağı merak ediliyor. Karara çok az bir süre kaldı ve "Fed faiz kararı saat kaçta açıklanacak" sorusu yoğun şekilde yöneltiliyor.
Fed faiz kararı saat kaçta açıklanacak?
Amerikan Merkez Bankası (Fed) ocak ayı faiz kararını bu akşam saat 22.00'de duyuracak. Fed Başkanı Jerome Powell ise saat 22.30'da açıklamalarda bulunacak.
Fed'in, bu hafta politika faizini yüzde 3,5-3,75 aralığında tutacağına kesin gözüyle bakılıyor.
ABD'de ekonomik veriler de ülke ekonomisinin güçlü büyüme performansı gösterdiğine, enflasyonun hala Fed'in hedefinin üzerinde kalmayı sürdürdüğüne, istihdam artışının ise yavaşladığına işaret ediyor.