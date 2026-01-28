Fed faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Fed faizleri düşecek mi, inecek mi?

Ülke merkez bankaları, ekonomistler, yatırımcılar Fed'in faiz kararına kilitlendi. Beklentiler faizlerin sabit kalacağı yönünde... Yalnız Powell'ın açıklamaları bir hayli önemli... Fed Başkanı'nın şahin mi, güvercin mi konuşacağı merak ediliyor. Karara çok az bir süre kaldı ve "Fed faiz kararı saat kaçta açıklanacak" sorusu yoğun şekilde yöneltiliyor.