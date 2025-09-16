Fenerbahçe başkanlık seçimi için çok az bir süre kaldı. 7 yıldır başkanlık yapan Ali Koç'un seçimi kazanıp kazanamayacağı merak konusu... Sadettin Saran, Mahmut Uslu, Hakan Bilal Kutlualp ve Ali Koç başkanlık için yarışacak. Seçim tarihi gündem olurken "Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman" sorusu sıkça geliyor.