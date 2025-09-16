Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman?
2025 Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu için nefesler tutuldu. 4 aday yeni başkanlık için büyük bir yarışa girişecek. Heyecan gitgide artarken henüz tarihleri bilmeyenler "Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman" diye soruyor.
Fenerbahçe başkanlık seçimi için çok az bir süre kaldı. 7 yıldır başkanlık yapan Ali Koç'un seçimi kazanıp kazanamayacağı merak konusu... Sadettin Saran, Mahmut Uslu, Hakan Bilal Kutlualp ve Ali Koç başkanlık için yarışacak. Seçim tarihi gündem olurken "Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman" sorusu sıkça geliyor.
1 2
Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman?
2025 Fenerbahçe Spor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu 21 Eylül'de yapılacak.
2 2