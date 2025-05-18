Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu? FB en son kaç yılında şampiyon oldu?

Galatasaray bu akşam şampiyonluk için sahaya çıkıyor. Sarı Kırmızılı ekip Kayserispor ile berabere kalsa bile şampiyonluğunu ilan edecek. Şampiyonluk yarışında geride kalan Fenerbahçe'nin ise en son kaç yılında kupayı müzesine götürdüğü merak ediliyor. Taraflı tarafsız binlerce futbolsever "Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu" sorusunu yöneltiyor.

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