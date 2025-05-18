Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu? FB en son kaç yılında şampiyon oldu?
Süper Lig'de sezonun son haftalarına yaklaşırken taraftarlar ve futbolseverler "Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu" sorusuna cevap arıyor. Özellikle Galatasaray'ın şampiyonluğa bu kadar yakın olduğu bugün Fenerbahçe'nin şampiyonluk geçmişi yeniden gündeme geldi. İşte detaylar...
Galatasaray bu akşam şampiyonluk için sahaya çıkıyor. Sarı Kırmızılı ekip Kayserispor ile berabere kalsa bile şampiyonluğunu ilan edecek. Şampiyonluk yarışında geride kalan Fenerbahçe'nin ise en son kaç yılında kupayı müzesine götürdüğü merak ediliyor. Taraflı tarafsız binlerce futbolsever "Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu" sorusunu yöneltiyor.
Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu?
Fenerbahçe, Süper Lig’deki son şampiyonluğunu 2013-2014 sezonunda elde etti. Ersun Yanal yönetiminde oynayan sarı-lacivertliler, sezonu 74 puanla tamamlamış ve en yakın rakibi Galatasaray’a 9 puan fark atarak mutlu sona ulaşmıştı. Bu, kulüp tarihindeki 19. lig şampiyonluğu olarak kayıtlara geçti.
Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki başarıları
Şampiyon (19): 1959, 1960-61, 1963-64, 1964-65, 1967-68, 1969-70, 1973-74, 1974-75, 1977-78, 1982-83, 1984-85, 1988-89, 1995-96, 2000-01, 2003-04, 2004-05, 2006-07, 2010-11, 2013-14
İkinci (25): 1959-60, 1961-62, 1966-67, 1970-71, 1972-73, 1975-76, 1976-77, 1979-80, 1983-84, 1989-90, 1991-92, 1993-94, 1997-98, 2001-02, 2005-06, 2007-08, 2009-10, 2011-12, 2012-13, 2014-15, 2015-16, 2017-18, 2021-22, 2022-23, 2023-24
Üçüncü (8): 1962-63, 1971-72, 1978-79, 1981-82, 1996-97, 1998-99, 2016-17, 2020-21
Dördüncü (5): 1965-66, 1968-69, 1994-95, 1999-00, 2008-09
Beşinci (4): 1985-86, 1986-87, 1990-91, 1992-93