Fenerbahçe yeni teknik direktörü belli oldu mu? FB teknik direktörü kim olacak?
Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun gidişi ile birlikte yeni teknik direktör için arayışlar başladı. Kulislerde birçok kişinin ismi geçiyor. Özellikle Fenerbahçe taraftarı son gelişmeleri yakından takip etmek istiyor ve sürekli olarak "Fenerbahçe yeni teknik direktörü belli oldu mu" diye soruyor.
Alınan başarısız sonuçlar ve sivri çıkışlar Mourinho'nun sonunu getirdi. Dünyaca ünlü isim Fenerbahçe'den gönderilirken yerine gelecek isim merakla bekleniyor. İsmail Karta, Aykut Kocaman gibi isimler konuşularken taraftar "Fenerbahçe yeni teknik direktörü kim olacak" sorusunu dile getiriyor.
Fenerbahçe'nin yeni teknik patronu henüz belli olmuş değil. Yönetimin masasında üç güçlü isim bulunuyor: İsmail Kartal, Aykut Kocaman ve Vincenzo Montella.