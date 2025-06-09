Ferdi Zeyrek öldü mü? Ferdi Zeyrek kimdir, neden hayatını kaybetti? Ferdi Zeyrek eşi kimdir?

Ferdi Zeyrek kimdir? Kaç yaşında, nereli?

1977 yılında Manisa’da doğan Ferdi Zeyrek, ilköğretim ve lise eğitimini memleketinde tamamladı. Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünden mezun oldu. Askerlik hizmetinin ardından Manisa’da mimari proje ve iç tasarım alanında kendi şirketini kurarak iş hayatına atıldı.

Kent estetiği ve şehircilik konularında aktif rol üstlenen Zeyrek, “Ulupark’ıma Dokunma” ve “Beyazfil Yıkılmasın” gibi yerel platformlarda yöneticilik yaptı. Manisa Mimarlar Odası’nda yedi yıl boyunca yönetici ve başkanlık görevlerinde bulundu; Manisa Akademik Odalar Birliği’nde de çeşitli görevler üstlendi. 2012–2014 yılları arasında Manisaspor yönetim kurulunda yer aldı.

Siyasi kariyerine Cumhuriyet Halk Partisi’nde devam eden Zeyrek, 2019 yerel seçimlerinde Manisa Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı oldu. Sonraki süreçte Manisa Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği, Şehzadeler Belediye Meclis Üyeliği ve İmar Komisyonu Üyeliği gibi görevlerde bulundu. CHP Yunusemre İlçe Örgütü’nde İmar Komisyonu Başkanlığı, ardından CHP Manisa İl Başkanlığı yaptı.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ferdi Zeyrek, evli ve üç kız çocuğu babasıdır.