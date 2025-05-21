Fethiye Ölüdeniz'e demirledi! Suudi prense ait yatın haftalık kirası dudak uçuklattı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde Ölüdeniz açıklarına demir atan ultra lüks yatın Suudi Prens Mükrin bin Abdülaziz'e ait olduğu ortaya çıktı. 'Solandge' adlı 85 metrelik yatın haftalık kirasının 1 milyon 150 bin Euro (50 milyon liranın üzerinde) olduğu öğrenildi.
Malta bayraklı, 85 metre uzunluğundaki ultra lüks yat 'Solandge', Fethiye Ölüdeniz sahiline demir attı.
Suudi Arabistanlı Prens Mükrin bin Abdülaziz’e ait olduğu öğrenilen yatın haftalık kirası 1 milyon 150 bin Euro.
Yatın maliyetinin 150 milyon dolar olduğu öğrenilirken, yıllık işletme maliyeti ise 15 milyon dolar.
'Solandge'ın içinde masaj odası, tam donanımlı bir spa merkezi, geniş bir yüzme havuzu, dans pisti, özel VIP süitler, 12 kişilik konaklama kapasitesine sahip lüks odalar ve mini bir denizaltı bulunuyor.
Alman-Fransız tersanesi Lürssen tarafından inşa edilen ‘Solandge’ 2013 yılında teslim edildi.