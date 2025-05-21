Fethiye Ölüdeniz'e demirledi! Suudi prense ait yatın haftalık kirası dudak uçuklattı

Suudi Arabistanlı Prens Mükrin bin Abdülaziz’e ait olduğu öğrenilen yatın haftalık kirası 1 milyon 150 bin Euro.



Yatın maliyetinin 150 milyon dolar olduğu öğrenilirken, yıllık işletme maliyeti ise 15 milyon dolar.

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