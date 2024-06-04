Fiat, Ford, Toyota, Togg... İşte marka marka piyasadaki en ucuz sıfır otomobiller!
Sıfır otomobil pazarında markalar arası indirim ve kampanya yarışı hız kesmeden sürüyor. Peki 4 Haziran 2024 itibarıyla güncel en ucuz sıfır otomobiller hangileri? İşte marka marka piyasanın en ucuz sıfır araçları ve fiyatları...
Otomotiv devlerinin, kredilerde faiz oranlarının artmasıyla başlayan "kampanya ve indirim yarışı" tam gaz devam ediyor. Durum böyle olunca güncel piyasada alınabilecek en ucuz araçlar fiyatlarıyla müstakbel sahiplerine resmen göz kırpıyor. Peki güncel olarak en ucuz sıfır otomobiller hangileri? İşte marka marka sıfır otomobil piyasasındaki en uygun, ucuz araçlar ve fiyatlarının da dahil olduğu liste...
Mercedes CLA 200 AMG Benzin, Otomatik
Fiyat: 2 milyon 72 bin 500 TL
BMW 118i Sport Line Otomatik Bezinli 140 Bg
Fiyat: 2 milyon 42 bin TL
Cupra Leon 1.5 TSI 150 Hp DSG
Fiyat: 1 milyon 800 bin TL