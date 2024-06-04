Fiat, Ford, Toyota, Togg... İşte marka marka piyasadaki en ucuz sıfır otomobiller!

Otomotiv devlerinin, kredilerde faiz oranlarının artmasıyla başlayan "kampanya ve indirim yarışı" tam gaz devam ediyor. Durum böyle olunca güncel piyasada alınabilecek en ucuz araçlar fiyatlarıyla müstakbel sahiplerine resmen göz kırpıyor. Peki güncel olarak en ucuz sıfır otomobiller hangileri? İşte marka marka sıfır otomobil piyasasındaki en uygun, ucuz araçlar ve fiyatlarının da dahil olduğu liste...

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