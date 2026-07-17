Fitch Türkiye için dört göstergeyi masaya yatıracak

Rezervler ve enflasyon masanın merkezinde

Fitch’in inceleyeceği başlıca alanlardan biri Merkez Bankası rezervlerinin seyri olacak. Rezervlerde kalıcı toparlanma, Türkiye’nin kısa vadeli dış finansman ihtiyacına karşı daha güçlü bir tampon oluşturduğu için kredi profiline olumlu yansıyor.

Enflasyon ise kredi notunun önündeki temel sınırlamalardan biri olmaya devam ediyor. Yıllık enflasyondaki düşüşün hızı, para politikasındaki sıkılığın ne kadar korunacağı ve fiyat artışlarının benzer kredi notuna sahip ülkelerle arasındaki farkı kapatıp kapatamayacağı izlenecek.

Enerji fiyatları ve savaşın süresi de hesapta önemli yer tutacak. Türkiye’nin enerji ithalatına bağımlılığı, petrol ve doğal gazdaki yükselişin cari açığa, döviz talebine ve enflasyona aynı anda yansımasına yol açıyor.

Fitch Türkiye kararı ayrıca bütçe dengesi, ekonomik büyüme, dış borç çevrim kapasitesi ve ekonomi politikalarının öngörülebilirliği üzerinden şekillenecek. Kurumun yalnızca güncel verileri değil, mevcut programın gelecek dönemlerde devam edip etmeyeceğini de değerlendirmesi bekleniyor.