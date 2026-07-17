Fitch Türkiye için dört göstergeyi masaya yatıracak
Fitch Ratings’in Türkiye için 2026 takvimindeki ikinci değerlendirme günü geldi. Türkiye karara BB- kredi notu ve durağan görünümle girerken rezervlerin seyri, yüksek enflasyon ve bölgesel savaşın dış finansman üzerindeki etkisi açıklamanın yönünü belirleyecek.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings’in Türkiye’ye ilişkin planlı değerlendirmesi 17 Temmuz 2026 Cuma günü yapılacak. Fitch Türkiye kararı için piyasaların ana beklentisi, kredi notunun BB- seviyesinde korunması yönünde.
Fitch açıklama için kesin bir saat duyurmadı. Olası raporun Borsa İstanbul’da işlemler tamamlandıktan sonra yayımlanması bekleniyor.
Derecelendirme takviminde bir ülkenin yer alması, o tarihte mutlaka yeni bir rapor veya not değişikliği açıklanacağı anlamına gelmiyor. Kurum değerlendirme yapmasına rağmen mevcut not ve görünümü değiştirmeden rapor yayımlamamayı da tercih edebiliyor.
Fitch Türkiye kararı hangi seviyeden başlayacak?
Türkiye’nin uzun vadeli yabancı para cinsinden kredi notu BB-, kredi notu görünümü ise durağan seviyede bulunuyor. BB- notu, yatırım yapılabilir seviyenin üç kademe altında yer alıyor.
Fitch Türkiye kararı açısından üç temel olasılık bulunuyor: Not ve görünümün birlikte korunması, not sabit bırakılırken görünümün değiştirilmesi veya doğrudan kredi notunda değişikliğe gidilmesi.
Piyasa beklentileri ilk seçenekte yoğunlaşıyor. Bununla birlikte karar metninde rezervler, enflasyon, cari açık ve ekonomi politikalarının devamlılığı için kullanılacak ifadeler, not değişmese bile yatırımcılar açısından önem taşıyacak.
Kurumun görünümü pozitife çevirmesi gelecekte bir not artırımının önünü açabilir. Negatif görünüm ise ekonomik ve finansal risklerin yükseldiğine ilişkin daha güçlü bir uyarı anlamına gelir.
Nisan ayında görünüm neden değişti?
Fitch, 23 Ocak 2026’daki değerlendirmesinde Türkiye’nin BB- seviyesindeki kredi notunu korurken görünümü durağandan pozitife yükseltmişti. Kararın arkasında döviz rezervlerinin beklentilerden hızlı artması ve dış kırılganlıkların azalması vardı.
Bu iyimser tablo yalnızca üç ay sürdü. Kurum, 10 Nisan’da yaptığı ara değerlendirmede kredi notunu yeniden BB- seviyesinde teyit etti ancak görünümü pozitiften durağana çekti.
Fitch, değişikliğin temel nedenleri arasında Türk lirasını desteklemek amacıyla yapılan müdahalelerin ardından döviz rezervlerinde yaşanan kaybı gösterdi. İran savaşı, yükselen enerji fiyatları ve bölgesel risklerin Türkiye’nin cari açığı ile enflasyon görünümü üzerindeki baskısı da kararda etkili oldu.
Nisan değerlendirmesinde Fitch Türkiye kararı için bir sonraki planlı tarih olarak 17 Temmuz’u göstermişti. Bu nedenle bugün yayımlanabilecek rapor, rezerv kaybının ardından geçen üç aylık dönemin ilk kapsamlı kontrolü olacak.
Rezervler ve enflasyon masanın merkezinde
Fitch’in inceleyeceği başlıca alanlardan biri Merkez Bankası rezervlerinin seyri olacak. Rezervlerde kalıcı toparlanma, Türkiye’nin kısa vadeli dış finansman ihtiyacına karşı daha güçlü bir tampon oluşturduğu için kredi profiline olumlu yansıyor.
Enflasyon ise kredi notunun önündeki temel sınırlamalardan biri olmaya devam ediyor. Yıllık enflasyondaki düşüşün hızı, para politikasındaki sıkılığın ne kadar korunacağı ve fiyat artışlarının benzer kredi notuna sahip ülkelerle arasındaki farkı kapatıp kapatamayacağı izlenecek.
Enerji fiyatları ve savaşın süresi de hesapta önemli yer tutacak. Türkiye’nin enerji ithalatına bağımlılığı, petrol ve doğal gazdaki yükselişin cari açığa, döviz talebine ve enflasyona aynı anda yansımasına yol açıyor.
Fitch Türkiye kararı ayrıca bütçe dengesi, ekonomik büyüme, dış borç çevrim kapasitesi ve ekonomi politikalarının öngörülebilirliği üzerinden şekillenecek. Kurumun yalnızca güncel verileri değil, mevcut programın gelecek dönemlerde devam edip etmeyeceğini de değerlendirmesi bekleniyor.
Fitch Türkiye kararı piyasayı nasıl etkileyebilir?
Not ve görünümün korunması büyük ölçüde ana senaryo olarak fiyatlandığı için böyle bir kararın ilk piyasa etkisi sınırlı kalabilir. Buna karşılık rapor metninde rezervlere veya enflasyona yönelik daha iyimser bir ton kullanılması Türkiye’nin risk primi ve Eurobond faizleri açısından destekleyici olabilir.
Görünümün pozitife yükseltilmesi, sonraki değerlendirmelerde not artışı ihtimalini güçlendireceği için TL varlıklarda daha belirgin bir tepki yaratabilir. Görünümün negatife çekilmesi veya kredi notunun düşürülmesi ise risk primi, banka hisseleri ve dış borçlanma maliyetleri üzerinde baskı oluşturabilir.
Türkiye’nin kredi notu bankalar, kamu kuruluşları ve ülke tavanına bağlı şirket derecelendirmeleri açısından da önem taşıyor. Ülke notunda veya görünümünde yapılacak değişiklik, Fitch’in daha sonra Türk bankaları ve şirketleri için yeni değerlendirmeler yayımlamasına neden olabilir.
Fitch Türkiye kararı açıklanırsa piyasalar yalnızca BB- notunun korunup korunmadığına bakmayacak. Rezervler, enflasyon, enerji maliyetleri ve ekonomi politikalarına ilişkin her ifade, Türkiye’nin bir sonraki not artışına yaklaşıp yaklaşmadığını gösterecek.