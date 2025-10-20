Fiyatlar yarı yarıya azaldı! Hamsi 70 liraya düştü, vatandaş sevinçten çiğ yedi

"Vatandaş hamsiye doyacak"

Balıkçı esnafı Faruk Arslantürk, vatandaşın daha fazla hamsi tüketebilmesi için fiyatları düşürdüklerini belirterek, "Şu anda Karadeniz’de hamside bolluk var. Talep çok güzel, diğer çeşitler az ama hamsi bol. İnsanlara cazip geliyor, 2 gün önce 100 liraydı, şimdi 70 lira. Artık 1 kilo yerine 1,5 kilo alan var" dedi.