Fiyatlar yarı yarıya azaldı! Hamsi 70 liraya düştü, vatandaş sevinçten çiğ yedi
Karadeniz'de hamsi bereketi! 1 Eylül'de başlayan av sezonuyla birlikte artan avlanma miktarı, balık tezgâhlarında fiyatları dibe çekti. Sezon başında kilosu 300 lirayı gören hamsi, önce 100 liraya, ardından bazı tezgâhlarda 70 liraya kadar geriledi. Balıkçı esnafı, fiyatları düşürerek talebin arttığını belirtirken, "Şu anda Karadeniz'de hamside bolluk var. Artık 1 kilo yerine 1,5 kilo alan var" dedi. Uygun fiyatları gören bir vatandaşın ise sevincini "çiğ hamsi" yiyerek gösterdi.
Ordu'da balık tezgâhlarında hamsi bereketi yaşanıyor. 1 Eylül'de başlayan balık avı sezonuyla birlikte Karadeniz’de artan avlanma miktarı, hamsi fiyatlarını ciddi oranda düşürdü.
Sezon başında kilosu 300 liraya kadar çıkan hamsi, önce 100 liraya, ardından bazı tezgâhlarda 70 liraya kadar geriledi.
"Vatandaş hamsiye doyacak"
Balıkçı esnafı Faruk Arslantürk, vatandaşın daha fazla hamsi tüketebilmesi için fiyatları düşürdüklerini belirterek, "Şu anda Karadeniz’de hamside bolluk var. Talep çok güzel, diğer çeşitler az ama hamsi bol. İnsanlara cazip geliyor, 2 gün önce 100 liraydı, şimdi 70 lira. Artık 1 kilo yerine 1,5 kilo alan var" dedi.
"Sevinçten çiğ yedim"
Hamsinin ucuzlaması vatandaşları da sevindirdi. Enver Sağlam adlı vatandaş, fiyatlardaki düşüş karşısında sevincini ilginç bir şekilde gösterdi:
"Ara sıra çiğ hamsi yerim ama bu kez sevinçten tezgahtan çiğ aldım. İnsanlar fırsat buldukça yesin, diğer sebze ve meyveleri nasıl çiğ yiyorsak bunu da yemek lazım"
"Fiyatlar en uygun seviyede"
Vatandaşlardan Nurten Yılmaz, hamsiyi her hafta tükettiklerini belirtirken, Bahtiyar Kaymak ise fiyatların şu anda en uygun seviyede olduğunu ve "bundan daha aşağıya düşmeyeceğini" söyledi.