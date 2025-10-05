Forbes milyarderler listesini güncelledi: İşte Türkiye'nin en zengin iş insanları ve servetleri!
Dünyaca saygın ekonomi dergisi Forbes, 2025 yılı 'Türkiye’nin En Zenginleri' listesini güncelledi. Listenin ilk 10 sırasına yeni bir isim girmese de milyarderlerin servetlerinde yaşanan artış ve azalışlar sıralamada dikkat çekici değişikliklere yol açtı. İş dünyasındaki güç dengelerini yeniden şekillendiren tabloda ilk 10'a giren milyarderlerin toplam serveti 30,8 milyar dolar oldu. Peki yayınlanan son verilere göre Türkiye'nin en zengin iş insanları kimler? Türkiye'nin en zengin insanlarının servetleri ne kadar? İşte detaylar...
Forbes, her yıl yayımladığı 'Türkiye’nin En Zenginleri' listesini güncelledi. Listenin ana hatları korunsa da, iş insanlarının servetlerindeki değişimler sıralamayı hareketlendirdi.
Güncellenen verilere göre, Türkiye'nin en varlıklı iş insanları listesi büyük ölçüde tanıdık simalardan oluşmaya devam ediyor ancak net servet değerlerindeki farklılaşmalar, ilk 10'daki sıralamayı önemli ölçüde değiştirdi.
Peki yayınlanan son verilere göre Türkiye'nin en zengin iş insanları kimler?
Türkiye'nin en zengin insanlarının servetleri ne kadar?
İşte detaylar...
10. Hamdi Ulukaya
2,2 milyar dolar
9. Mustafa Rahmi Koç
2,4 milyar dolar
8. Filiz Şahenk
2,4 milyar dolar
7. Ferit Faik Şahenk
2,6 milyar dolar
6. Semahat Sevim Arsel
2,7 milyar dolar
5. Mehmet Sinan Tara
2,8 milyar dolar
4. İpek Kıraç
2,8 milyar dolar
3. Erman Ilıcak
3,0 milyar dolar
2. Şaban Cemil Kazancı
4,5 milyar dolar
1. Murat Ülker
5,4 milyar