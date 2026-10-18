Fransa'da sokaklar savaş alanına döndü: Araçlar yakıldı, mağazalar yağmalandı

Bir göstericinin eli koptu

Saint-Etienne kentinde yaşanan olaylarda bir gösterici ağır yaralandı.

Kentin Belediye Başkanı Régis Juanico, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, genç bir erkeğin patlayan bir mühimmat nedeniyle elini kaybettiğini duyurdu.

Juanico, yaşanan olayın kabul edilemez olduğunu belirterek, benzer bir trajedinin bir daha yaşanmaması gerektiğini ifade etti.

Fransa İçişleri Bakanlığı ise Paris, Marsilya, Rennes, Toulouse ve Angers başta olmak üzere çeşitli kentlerde yüzlerini kapatan grupların hedefli şiddet eylemleri gerçekleştirdiğini açıkladı.