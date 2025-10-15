Gazze’nin güneyinde ateşkes sonrası acı manzara: Han Yunus’taki yıkım havadan görüntülendi
Gazze Şeridi’nde sağlanan ateşkesin ardından İsrail ordusunun geri çekildiği Han Yunus kentinde yaşanan büyük yıkım, havadan görüntülendi. Şehir adeta enkaza dönmüş durumda. İşte o kareler...
Gazze’de ilan edilen ateşkesin yürürlüğe girmesi ve İsrail ordusunun sarı hat olarak bilinen sınır hattının gerisine çekilmesinin ardından, bölgenin güneyindeki Han Yunus kentinde ortaya çıkan yıkımın boyutu drone kamerasıyla görüntülendi.
Görüntülerde, bombardımanlarla yerle bir olan mahallelerde sadece yıkılmış binaların beton yığınlarının kaldığı, yolların ve altyapının tamamen tahrip olduğu görüldü.
Şehir adeta harabeye dönüştü
Bir zamanlar yüz binlerce sivilin yaşadığı Han Yunus, İsrail saldırıları sonrası adeta hayalet şehre dönüştü.
Evlerini terk eden binlerce Gazzeli, ateşkes sonrası enkaz haline gelen mahallelerine geri dönmeye çalışıyor.
Bazı siviller, aile fertlerinden geriye kalan eşyaları bulmak için molozların arasında arama yaparken, bazıları da yıkıntılar arasında geçici barınaklar kuruyor.
İşte Ateşkesin ardından Gazze’deki Han Yunus kentindeki yıkımın boyutu...