Gazze'ye saldırılar şiddetlenerek devam ediyor
Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı saldırıların ardından Filistinli silahlı gruplar ile İsrail arasındaki çatışmalar 7. gününde sürerken İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarının şiddetini artırıyor.
İsrail'in gece saatlerinde Gazze Şeridi'nin güney ve kuzey bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında aralarında çocukların da bulunduğu 22 kişi yaşamını yitirdi.
İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da İsrail askerlerinin müdahalesinde biri çocuk 6 kişi yaralandı.
Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Doğu Kudüs'te İsrail askerlerinin Filistinlilere müdahale ettiği belirtildi.
İsrail savaş uçaklarının cuma sabahından itibaren Gazze kentine düzenlediği yoğun bombardımanda en az 100 Filistinli hayatını kaybetti, 1000 Filistinli yaralandı.
İsrail savaş uçakları 7 gündür, Filistinli sivilleri, kamu ve özel mülkleri bombalamaya devam ediyor.