Geçen yıl susuzluk vardı: Bursa'da tablo tersine döndü

Bursa'da geçen yıl kritik seviyelere gerileyen su kaynakları, kış yağışlarıyla yeniden doldu. Nilüfer ve Doğancı barajlarında doluluk oranı yüzde 96,4'e ulaşırken, kurak yazın ardından tablo tersine döndü. Uludağ'dan gelen kar sularının da etkisiyle barajlar hızla toparlanırken, Doğancı Barajı'nda tahliye kapakları açıldı.

Bursa’nın içme suyu ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Nilüfer ve Doğancı barajlarında doluluk oranı yeniden yüksek seviyelere ulaştı.

Kentte etkili olan yağışların ardından iki barajın ortalama doluluk oranı yüzde 96,4 olarak ölçüldü.

Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi, Gürsu ve Kestel ilçeleri ile Mudanya’nın bir bölümüne su sağlayan barajlar, kurak geçen yazın ardından özellikle kış aylarında artan yağışlarla toparlandı.

Uludağ’dan gelen kar suları da barajların doluluk oranını destekledi.

Geçen yıl kritik seviyeye düşmüştü

Geçtiğimiz yıl ekim ayında doluluk oranı yüzde 1’in altına kadar gerileyen barajlarda, şebekeye su verilememiş ve kentte planlı su kesintileri uygulanmıştı.

Tahliye kapakları açıldı

Son yağışlarla birlikte doluluk oranı yüzde 96,4’e ulaşırken, tam kapasiteye yaklaşan Doğancı Barajı’nda tahliye kapaklarının açıldığı görüldü.

