Geçmiş ve bugün tek karede! Başkent Ankara 101 yaşında
13 Ekim 1923'te başkent ilan edilen Ankara’nın geçmişten bugüne uzanan yolculuğu, Anadolu Ajansı'nın arşiv çalışmasıyla yeniden canlandı. AA'nın siyah-beyaz arşiv fotoğraflarıyla günümüzde çekilen renkli karelerin birleştirilmesiyle hazırlanan proje, kentin hafızasında iz bırakan tarihi yapıları ve simgeleri aynı karede buluşturuyor. Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki sade görünüm ile modern başkentin bugünkü mimarisi yan yana gelerek Ankara’nın dönüşümünü gözler önüne seriyor.
Anıtkabir
19 Aralık 1979 - 30 Ağustos 2024
Eski Merkez Bankası
1935 - 3 Ağustos 2006
Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü
1940 - 3 Ağustos 2006
Türkiye İş Bankası
1930 - 10 Ekim 2025
Osmanlı Bankası
1930 - 10 Ekim 2025
Eski Maliye Bakanlığı
1975 - 4 Ekim 2008
Ankara Palas
1930 - 20 Şubat 2025
Etnografya Müzesi
1930 - 29 Mayıs 2022
II. Evkaf Apartmanı olarak kullanılan ve günümüzde Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Küçük Tiyatro ile Oda Tiyatrosu olarak hizmet veren yapı
1930 - 10 Ekim 2025
Emlak ve Eytam Bankası tarafından kullanılan ve günümüzde PTT Pul Müzesi olarak hizmet veren yapı
1940 - 10 Ekim 2025
Hacı Bayram Veli Camisi
1945 - 20 Mart 2020
Ulus Meydanı
1940 - 18 Aralık 2024
Zafer Anıtı
1970 - 27 Aralık 2006
Kızılay Meydanı
1973 - 1 Mayıs 2020
Güvenlik Anıtı
1970 - 10 Ocak 2021
Kore'de Savaşan Türkler Anıtı
1973 - 29 Temmuz 2023