13 Ekim 1923'te başkent ilan edilen Ankara’nın geçmişten bugüne uzanan yolculuğu, Anadolu Ajansı'nın arşiv çalışmasıyla yeniden canlandı. AA'nın siyah-beyaz arşiv fotoğraflarıyla günümüzde çekilen renkli karelerin birleştirilmesiyle hazırlanan proje, kentin hafızasında iz bırakan tarihi yapıları ve simgeleri aynı karede buluşturuyor. Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki sade görünüm ile modern başkentin bugünkü mimarisi yan yana gelerek Ankara’nın dönüşümünü gözler önüne seriyor.

Geçmiş ve bugün tek karede! Başkent Ankara 101 yaşında - Resim: 1

Anıtkabir

19 Aralık 1979 - 30 Ağustos 2024

Geçmiş ve bugün tek karede! Başkent Ankara 101 yaşında - Resim: 2

Eski Merkez Bankası

1935 - 3 Ağustos 2006

Geçmiş ve bugün tek karede! Başkent Ankara 101 yaşında - Resim: 3

Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü

1940 - 3 Ağustos 2006

Geçmiş ve bugün tek karede! Başkent Ankara 101 yaşında - Resim: 4

Türkiye İş Bankası

1930 - 10 Ekim 2025

Geçmiş ve bugün tek karede! Başkent Ankara 101 yaşında - Resim: 5

Osmanlı Bankası 

1930 - 10 Ekim 2025

Geçmiş ve bugün tek karede! Başkent Ankara 101 yaşında - Resim: 6

Eski Maliye Bakanlığı

1975 - 4 Ekim 2008

Geçmiş ve bugün tek karede! Başkent Ankara 101 yaşında - Resim: 7

Ankara Palas

1930 - 20 Şubat 2025

Geçmiş ve bugün tek karede! Başkent Ankara 101 yaşında - Resim: 8

Etnografya Müzesi

1930 - 29 Mayıs 2022

Geçmiş ve bugün tek karede! Başkent Ankara 101 yaşında - Resim: 9

II. Evkaf Apartmanı olarak kullanılan ve günümüzde Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Küçük Tiyatro ile Oda Tiyatrosu olarak hizmet veren yapı

1930 - 10 Ekim 2025

Geçmiş ve bugün tek karede! Başkent Ankara 101 yaşında - Resim: 10

Emlak ve Eytam Bankası tarafından kullanılan ve günümüzde PTT Pul Müzesi olarak hizmet veren yapı

1940 - 10 Ekim 2025

Geçmiş ve bugün tek karede! Başkent Ankara 101 yaşında - Resim: 11

Hacı Bayram Veli Camisi

1945 - 20 Mart 2020

Geçmiş ve bugün tek karede! Başkent Ankara 101 yaşında - Resim: 12

Ulus Meydanı

1940 - 18 Aralık 2024

Geçmiş ve bugün tek karede! Başkent Ankara 101 yaşında - Resim: 13

Zafer Anıtı

1970 - 27 Aralık 2006

Geçmiş ve bugün tek karede! Başkent Ankara 101 yaşında - Resim: 14

Kızılay Meydanı

1973 - 1 Mayıs 2020

Geçmiş ve bugün tek karede! Başkent Ankara 101 yaşında - Resim: 15

Güvenlik Anıtı

1970 - 10 Ocak 2021

Geçmiş ve bugün tek karede! Başkent Ankara 101 yaşında - Resim: 16

Kore'de Savaşan Türkler Anıtı

1973 - 29 Temmuz 2023

