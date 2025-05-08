Gelecek yıl lise 3 yıla mı düşecek? Lise 3 sene mi oluyor? Lise zorunluluğu kalkıyor mu?
Milli Eğitim Bakanlığı liselerde düzenlemeye gidiyor. Masada 3 seçenek olduğu belirtilirken lise öğrencileri de müfredat konusunda bilgi sahibi olmak istiyor. Şu sıralar en çok tanıt aranan soru ise "Lise 3 yıla mı düşecek?" şeklinde...
Liselerde yeni döneme geçiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı çalışmaları başlattı. Kamuoyunda gündem olan bu haber sonrası öğrenciler ve veliler detaylı bilgi almak isterken son günlerde sıkça yöneltilen soru ise "Lise 3 yıla mı düşecek?", "Lise 3 sene mi oluyor?" şeklinde...
Lise 3 yıla mı düşecek?
Yapılan çalışmalara ilişkin elde edilen bilgilere göre masada üç seçenek var. İşte o modeller..
3+1 Modeli: Lise eğitiminin ilk üç yılının zorunlu, 12. sınıfın ise üniversite sınavına hazırlık yılı olarak planlanması. Öğrenciler bu modelde 11. sınıfı tamamladıktan sonra lise diploması alabilecek.
2+2 Modeli: İlk iki yılın ardından lise diploması verilmesi ve isteyenlerin iki yıl daha akademik eğitime devam etmesi.
Yaş Temelli Model: Zorunlu eğitimin 16 yaşında sonlandırılması veya lise eğitiminin tamamen isteğe bağlı hale getirilmesi.