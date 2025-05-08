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Gelecek yıl lise 3 yıla mı düşecek? Lise 3 sene mi oluyor? Lise zorunluluğu kalkıyor mu?

Milli Eğitim Bakanlığı liselerde düzenlemeye gidiyor. Masada 3 seçenek olduğu belirtilirken lise öğrencileri de müfredat konusunda bilgi sahibi olmak istiyor. Şu sıralar en çok tanıt aranan soru ise "Lise 3 yıla mı düşecek?" şeklinde...

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Gelecek yıl lise 3 yıla mı düşecek? Lise 3 sene mi oluyor? Lise zorunluluğu kalkıyor mu? - Resim: 1

Liselerde yeni döneme geçiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı çalışmaları başlattı. Kamuoyunda gündem olan bu haber sonrası öğrenciler ve veliler detaylı bilgi almak isterken son günlerde sıkça yöneltilen soru ise "Lise 3 yıla mı düşecek?", "Lise 3 sene mi oluyor?" şeklinde...

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Gelecek yıl lise 3 yıla mı düşecek? Lise 3 sene mi oluyor? Lise zorunluluğu kalkıyor mu? - Resim: 2

Lise 3 yıla mı düşecek?

Yapılan çalışmalara ilişkin elde edilen bilgilere göre masada üç seçenek var. İşte o modeller..

3+1 Modeli: Lise eğitiminin ilk üç yılının zorunlu, 12. sınıfın ise üniversite sınavına hazırlık yılı olarak planlanması. Öğrenciler bu modelde 11. sınıfı tamamladıktan sonra lise diploması alabilecek.

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Gelecek yıl lise 3 yıla mı düşecek? Lise 3 sene mi oluyor? Lise zorunluluğu kalkıyor mu? - Resim: 3

2+2 Modeli: İlk iki yılın ardından lise diploması verilmesi ve isteyenlerin iki yıl daha akademik eğitime devam etmesi.

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Gelecek yıl lise 3 yıla mı düşecek? Lise 3 sene mi oluyor? Lise zorunluluğu kalkıyor mu? - Resim: 4

Yaş Temelli Model: Zorunlu eğitimin 16 yaşında sonlandırılması veya lise eğitiminin tamamen isteğe bağlı hale getirilmesi.

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