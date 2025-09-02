Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) 4 bin 400 başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
2 Eylül 2025 Salı günü itibarıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçları için açıklama gelmedi. Sonuçların eylül ayının ilk haftası gibi açıklanması bekleniyor.
Adaylar sonuçlara Kariyer Kapısı üzerinden ulaşacak. Yerleştirmelerde, KPSS puanı esas alınacaktır. KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir pozisyon ve il için KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday asıl olarak yerleştirmeye hak kazanacak ve bir o kadar aday da yedek olarak belirlenecektir. Adayların KPSS puanının eşit olması halinde sırası ile mezuniyet ve doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.