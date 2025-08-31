Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) 4 bin 400 personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Gençlik ve Spor Bakanlığı, taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere 2750 destek personeli (temizlik) 1150 koruma ve güvenlik görevlisi ve 500 destek personeli (bakım-onarım) olmak üzere toplam 4 bin 400 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Başvuru süreci sona erdi, gözler sonuçlarda... Her gün sıkça gelen soru "GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak" şeklinde...
GSB 4 bin 400 personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? On binlerce aday bu soruya cevap arıyor. Tarihin belli olmaması nedeniyle araştırmalar sıklaşıyor ve Bakanlıktan duyuru bekleniyor. İşte konuya dair bilgiler...
Gençlik ve Spor Bakanlığı alım sonuçları ne zaman açıklanacak?
31 Ağustos 2025 Pazar günü itibarıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçları için açıklama gelmedi. Sonuçların eylül ayının ilk haftası gibi açıklanması bekleniyor.
Adaylar sonuçlara Kariyer Kapısı üzerinden ulaşacak. Yerleştirmelerde, KPSS puanı esas alınacaktır. KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir pozisyon ve il için KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday asıl olarak yerleştirmeye hak kazanacak ve bir o kadar aday da yedek olarak belirlenecektir. Adayların KPSS puanının eşit olması halinde sırası ile mezuniyet ve doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.